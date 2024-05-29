Шольца дожали: Германия 'дала добро' на удары ВСУ по России - Politico

Немецкий канцлер Олаф Шольц снял ограничение на применение вооружения ФРН украинскими военными по территории России, пишет Politico.
Накануне, 28 мая, во время встречи с французским президентом Эммануелем Макроном Шольц по этому вопросу только ограничился весьма расплывчатым ответом: что использование Украиной западного оружия, мол, должно быть всегда в рамках "международного права".
Как объясняют журналисты, Берлин снял ограничение на применение предоставленного Германией оружия по территории России, но с оговоркой - это должны быть исключительно военные, а не гражданские объекты.
"Другими словами: Украина может использовать немецкое оружие, такое как ракетные установки MARS, гаубицы или Patriot против российских артпозиций или самолетов, если они атакуют с территории России, но не против гражданских целей", - говорится в материале.
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Война в Украине - в НАТО близки к отмене ограничения на удары по России
НАТО приближается к отмене ограничения на использования переданного Украине западного вооружения по территории России. Раньше это считалось "красными линиями" Альянса во избежание прямого столкновения с силами страны-агрессора.
Правда, позиция руководства НАТО поменялась, обсуждают решение уже в Белом доме, после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.
Ситуация не в пользу Кремля еще и потому, что Путин, вопреки своим "рассуждениям" и обманчивым призывам к миру, параллельно ведет масштабное наступление, уничтожает КАБами прифронтовую зону и кричит, что не остановится на Харькове.
Кроме того, в Украине в скором времени появятся первые истребители F-16, а Швеция передала Киеву его первые ДРЛО-самолеты, что должно усилить компоненту ПВО и отпугнуть осмелевшую российскую авиацию дальше от линии боевого столкновения.
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