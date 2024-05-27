Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал решительное заявление

Генсек НАТО подчеркнул, что НАТО должно оставаться вне конфликта с Россией, в то же время страны-члены Альянса должны позволить Украине наносить удары по РФ.

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Столтенберг поставил точку в вопросе войск НАТО в Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/NATO, скриншот из видео

НАТО пытается избежать прямого конфликта с Россией поэтому не может отправлять свои военные формирования в Украину и сбивать ракеты над ее регионами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО, комментируя заявления о готовности Польши и Балтийских стран отправить свои Вооруженные силы в Украину.

Он также отметил, что нет планов по обучению украинских военных инструкторами из НАТО.

"Если у нас силы НАТО будут непосредственно вовлечены в конфликт, если они будут атаковать российские объекты, в небе или на земле в Украине, то мы будем в ситуации, в которой будет очень сложно удержать НАТО вне конфликта. У нас не должно быть войск НАТО на земле или техники в небе Украины", - заявил Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. видео дня

Кроме того, в недавнем интервью британскому журналу The Economist он подчеркнул, что отправка военных НАТО в Украину не входит в планы Альянса.

"У нас нет никакого намерения отправлять наземные войска НАТО в Украину, потому что наша цель (...) была двойной: поддержать Украину, что мы и делаем, но также и гарантировать, что это не перерастет в полномасштабный конфликт", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал страны-члены Альянса, которые передавали Украине собственное вооружение пересмотреть решение о запрете ее использования для ударов по военным целям на территории РФ.

"Пришло время подумать о том, стоит ли снять некоторые ограничения", - сказал он.

Столтенберг отметил, что эта ситуация приобретает особое значение сейчас, когда в районе Харькова продолжаются активные боевые действия. Лишение Украины возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России существенно усложняет ее возможности самообороняться.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Отправка войск НАТО в Украину - удары по России западным вооружением

Напомним, как ранее сообщал Главред, Польша и страны Балтии могут выслать свои войска в Украину, если российские оккупационные силы серьезно прорвут фронт.

По словам депутата Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родериха Кизеветтера, страны ЕС и НАТО могут защищать воздушное пространство на западе Украины. Он считает, что противовоздушные оборонительные системы стран ЕС и НАТО из Балтии или Скандинавии могут контролировать до 100 километров глубоко в территорию Украины, что позволит украинской армии развернуть свои силы ближе к фронту на востоке.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против использования западного оружия на территории России.

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