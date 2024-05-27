В Пенсионном фонде поменяли важный показатель для расчета пенсий: что будет с выплатами

Что изменится при расчете размера пенсионных выплат - В Пенсионном фонде Украины конкретно и четко сообщили об изменении важного показателя.

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Как перерасчитать пенсию правильно: что изменили в ПФУ? / коллаж Главред, фото УНИАН

Пенсионный фонд Украины утвердил другой показатель средней заработной платы, которая учитывается при расчете размера пенсии. Об этом сообщили сотрудники ведомства.

По данным ПФУ, теперь размер средней зарплаты, которая учитывается при расчете пенсии, в марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, вырос на 2010,70 гривны.

Кроме того, в ведомстве обнародовали такие показатели средней зарплаты за первый квартал 2024 года:

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январь - 14 974,56 гривны;

февраль - 15 267,60 гривны;

март - 15 433,98 гривны.

К слову, согласно части первой статьи 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по возрасту исчисляется по формуле: П = ЗП х КС, где ЗП - заработная плата, по которой исчисляется пенсия, а КС - коэффициент страхового стажа.

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Как говорят чиновники, показатель заработной платы учитывается специалистами в формате среднего показателя зарплаты в Украине, с которой были вовремя уплачены страховые взносы – на протяжении трех календарных лет (перед годом обращения за назначением пенсии). Соответственно, чем больше данный показатель, тем больше финальный размер пенсии.

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Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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