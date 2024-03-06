Часть украинцев могут лишить пенсий уже 1 апреля: кто в зоне риска

Части пенсионеров нужно пройти идентификацию - лично, с помощью так называемой видеоидентификации или через Портал электронных услуг.

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Кого могут лишить пенсий / Коллаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

Уже С 1 апреля 2024 года немалой части пенсионеров правительство может приостановить пенсионные выплаты.

В частности, без пенсий рискуют остаться:

пенсионеры-переселенцы, которые стали на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до полномасштабного вторжения; кто находится на временно оккупированной территории (ВОТ); кто проживает за границей; кто получил статус ветерана или лица с инвалидностью до 24 февраля 2022 года .

Напомним, что 27 декабря 2023 года Кабинет Министров Украины принял решение о том, что эти категории населения должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года. Чтобы ее осуществить, пенсионер может посетить отделение АО "Ощадбанк" или Пенсионный фонд Украины.

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В то же время в ПФУ призывают пенсионеров, находящихся за рубежом, проходить идентификацию с помощью так называемой видеоидентификации или через Портал электронных услуг Фонда.

Но, как отмечают многие специалисты, это будет технически сделать очень сложно. Например, от "Дії" должен поступить код для входа, и если человек находится, например, за границей, этот код поступает через некоторое время (иногда много часов и даже суток), или же программа дает сбой и надо все повторять.

Пенсионерам, которые сейчас находятся на оккупированных Россией территориях, перечисление средств на пенсионные счета не прекращалось. Но если ВПЛ, которые получили этот статус до полномасштабного вторжения и не снимали средства более полугода, то им необходимо пройти физическую верификацию удаленно.

Сделать это можно с помощью видеоконференцсвязи.

Для записи на видеоидентификацию через веб-портал Пенсионного фонда Украины, необходимо прежде всего подать заявление или заявку.

У многих нет как физической, так и технической возможности

Как это делать людям, которые находятся на ВОТ и всем остальным категориям? Особенно людям, которые не могут сделать все это технически?

Как отмечает в комментарии Главреду правозащитница Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) Наталья Есина, если правительство прекратит платить пенсии этим категориям пенсионеров с 1 апреля 2024 года, то это станет настоящей катастрофой.

"Надо четко понимать, что у этих людей часто нет физической и технической возможности сделать то, что требует от них правительство. Что уж говорить, например, о пенсионерах, которые находятся на ВОТ и которые не участвовали в обучении, где они могут ознакомиться с современными цифровыми технологиями и передачей данных через интернет. В оккупации это сделать очень трудно. Это даже часто является большой проблемой и для пенсионеров, проживающих в неоккупированных регионах Украины в селах или поселках, которые находятся недалеко от областных центров. Если у пенсионера обычный старый кнопочный мобильный телефон (а таких немало), то он вообще ничего не сможет сделать", - возмущается она.

Что собой представляет видеконфренция с пенсионером? Это минут двадцать личного разговора пенсионера с представителем ПФУ, где он допрашивается о многих вещах: все паспортные данные человека, идентификационный код, о семье (дети, внуки и т.д.). Однако, если специалист из ПФУ заподозрит что-то неладное по его мнению, то такому человеку могут отказать в продолжении предоставления пенсии.

Впрочем, как считают в УХСПЧ, как правило, люди, которые уже прошли такую видеоконференцию, не высказывали каких-то жалоб. Однако другие специалисты отмечают, что отказы есть.

Нельзя открыть банковскую карточку даже после видеоконференции

Однако немалые проблемы постигают пенсионеров, которые сейчас живут за рубежом (кроме России и Беларуси). Хотя там они могут найти волонтеров в украинских диаспорах или прийти в консульства (посольства), если имеют физическую возможность и проживают недалеко от крупных городов - там им окажут помощь.

А если же они живут в зарубежных провинциях и у них не получается технически подключиться (возникают постоянные сбои), то и им будет крайне трудно и они также могут лишиться пенсий до 31 марта.

Между тем, если все вопросы, расписанные выше людям удастся решить, то есть и другие проблемы, которые не решают все возможные на сегодня способы идентификации. Например, с помощью видеоидентификации нельзя открыть банковскую карточку для начисления пенсии.

Хотя успешная идентификация людей, проживающих за рубежом или на оккупированной территории, и дает право ПФУ продолжать выплачивать пенсию, не понятно как этим людям получать эти средства.

Несколько успокаивает по этому поводу комментарий Главреду от пресс-службы Ощадбанка.

"В ответ на Ваш запрос сообщаем, что Ощадбанк строго придерживается всех законодательных и нормативных регулятивных документов, касающихся идентификации получателей пенсий и социальных выплат. Удаленная идентификация, как указано в Вашем запросе, проводится через соответствующие сервисы Пенсионного фонда Украины. Что касается идентификации в Ощаде, то пока предполагается только идентификацию путем личного обращения в отделение банка", - отмечают там.

Ощадбанк также планирует, что сервис видеоиндетификации для новых клиентов может быть введен до конца текущего года.

"В то же время считаем нужным отметить, что Ощадбанк в связи с военным положением продлил срок действия своих платежных карт, который заканчивается начиная с февраля 2022 года, до 31 марта 2024 года. В случае окончания срока действия такие карты продолжат полноценно работать. В частности, ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.", - добавляют в Ощаде.

Однако Наталья Есина отмечает, что большинство вопросов с карточками пенсионеров не решены и успокаивающие утверждения Ощадбанка на самом деле это лишь слова. Для получения карты должно быть личное присутствие пенсионера в отделении банка.

"Здесь есть очень большая проблема, когда человек-пенсионер находится за границей и очень болен, или вообще прикован к постели, и он не сможет приехать сам в Украину и попасть в отделение Ощадбанка или другого финучреждения. Не спасают и так называемые генеральные доверенности, которые такой человек может оформить на своих родственников или знакомых. В банках говорят (и такое было, кстати, еще до полномасштабного вторжения), что, мол, все правильно, все верно и доверенность есть, но надо для получения карты личное присутствие пенсионера. Это уже даже смешно", - говорит она.

Дедлайн до 31 марта - не гора, могут подвинуть

Хотя есть хорошая новость, которая заключается в том, что такую видеоидентификацию могут продлить во времени, то есть не до 31 марта включительно, а, например, до 1 июля 2024 года. Такое уже делалось и не раз.

Но, например, управляющий партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец в своем комментарии Главреду отмечает, что все будет делаться и в дальнейшем таким образом, чтобы создать еще большие проблемы для пенсионеров и сделать невозможной дальнейшую выплату им средств.

"Это будет происходить потому, что правительство уже выбрало указатель на резкое уменьшение социальных выплат, включая пенсии. Но люди должны знать, что все отказы от выплат пенсий или замораживание средств на карточках этих людей является ничем иным, как грубым нарушением Конституции Украины. Если такое произойдет после 31 марта, то я советую пенсионерам подавать жалобы на украинское правительство и ПФУ в Европейский суд по правам человека", - говорит он.

Олег Громов, специально для Главреда

Кто такой Олег Громов Олег Громов – украинский журналист. Окончил Киевский государственный университет им Тараса Шевченко, экономическая география, работал на разных должностях, включая заместителя главного редактора в изданиях: Бизнес, Деловая Украина, Правительственный курьер. Работает по следующим тематикам: финансы, банки, макроэкономика, АПК, рынок недвижимости.

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