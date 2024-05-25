В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии: что изменится

Украинцы смогут получать разные виды социальной помощи в ближайшем отделении банка или в онлайн-банкинге, не выходя из дома.

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В Украине будут иначе платить пенсии и субсидии / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинцы в самом скором времени смогут получать разные виды социальной помощи уже в ближайшем отделении банка либо через онлайн-банкинг (без выхода из дома). Об этом заявили сотрудники Минсоцполитики.

По словам чиновников, уже есть договоренность о сотрудничестве с Ассоциацией украинских банков (АУБ) и Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ).

Как говорят в Минсоцполитики, речь идет о выплате:

видео дня

пенсий;

субсидий;

компенсаций.

"Стороны договорились сотрудничать прежде всего по направлениям развития инклюзии в сфере предоставления административных услуг. А также разработке механизма привлечения банковских учреждений в процесс оформления и выплаты различных видов государственной социальной помощи, пенсий, субсидий и компенсаций", – заявили в ведомства.

Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Кроме того запланировано расширение функционала т.н. "Кабинета банка", который уже дает возможность:

получать выплатные сведения от органов социальной защиты населения;

передавать их в банковские учреждения для обработки.

"Впоследствии такой функционал позволит сотрудникам банков регистрировать обращения граждан для получения социальной помощи. То есть в перспективе разные виды социальной помощи можно будет получать в ближайшем отделении банка или даже в онлайн-банкинге, не выходя из дома", – объяснили в Минсоцполитики.

Кроме того, чиновники желают построить "целостную выплатную систему", включая ряд обменов данными с различными государственными учреждениями:

для мониторинга;

для верификации социальных выплат.

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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