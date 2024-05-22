У каких пенсионеров и за что заберут пенсии: на это есть 5 причин

Часть украинцев может потерять свои пенсии. Речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения.

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За что могут отобрать пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Часть украинцев может потерять свои пенсии ‒ причем речь идет не только о случаях, когда в результате верификации были обнаружены нарушения законодательства. Об этом сообщает издание "На пенсии".

В частности, причины для прекращения выплаты пенсии предусмотрены документом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", принятым парламентом 25 апреля 2024 года.

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Существует пять причин, по которым выплаты пенсий могут быть отменены:

Если пенсия была назначена с учетом документов, которые содержали недостоверные сведения.

Если пенсионер уехал за границу на постоянное место жительства (статус временной защиты не в счет).

Если лицо было признано пропавшим без вести.

Если в течение шести месяцев пенсионер не забирал свою пенсию по почте или в течение полугода не снимал их с карточки.

Если получатели пенсии не прошли необходимую физическую идентификацию.

После прекращения выплаты пенсии ее можно возобновить. Для этого нужно пройти идентификацию. После выплаты ему возобновят, а также начислят деньги за месяцы, в которых выплаты были прекращены.

Пройти идентификацию можно несколькими способами:

Обратиться лично в отделение Ощадбанка или Пенсионного фонда

Авторизироваться удаленно с помощью "Дія. Підпис" на сайте электронных услуг ПФУ.

Подтвердить личность с помощью видеосвязи.

В случае, если президент пребывает за границей – получить в консульстве или посольстве Украины справку о факте проживания за границей и предоставить ее в ПФУ.

Что за проект "На пенсии"? Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Пенсии в Украине - последние новости

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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