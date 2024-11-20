Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Коротко:
- Как сейчас выглядит дочь Орбакайте
- Чем она занимается
Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно отказалась от корпоративов в стране-оккупанте РФ, показала свою взрослую дочь Клавдию.
На своей странице в Instagram российская певица поделилась видео о том, как сильно повзрослела ее дочка и из ребенка превратилась в красивую девушку.
На видео, Клава играет с мячом на площадке. Она одета в черные лосины, которые подчеркивают длину ног девочки. К слову, она все больше становится похожей на свою звездную маму.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Отметим, ранее Главред сообщал, что Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас также может заинтересовать:
- "Любимый россиянами город": Кристина Орбакайте покинула США - детали
- Максим Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте
- "В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред