Длинноногая красотка: дочь Орбакайте становится копией мамы

Дочь Орбакайте Клавдия показалась в ночном городе в шикарной форме.

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Кристина Орбакайте молчит о войне/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k/

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Как сейчас выглядит дочь Орбакайте

Чем она занимается

Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно отказалась от корпоративов в стране-оккупанте РФ, показала свою взрослую дочь Клавдию.

На своей странице в Instagram российская певица поделилась видео о том, как сильно повзрослела ее дочка и из ребенка превратилась в красивую девушку.

видео дня

На видео, Клава играет с мячом на площадке. Она одета в черные лосины, которые подчеркивают длину ног девочки. К слову, она все больше становится похожей на свою звездную маму.

Как выглядит дочь Орбакайте / Скриншот Instagram/ orbakaite_k

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Отметим, ранее Главред сообщал, что Кристина Орбакайте обратилась к израильтянам и пригласила их на свои концерты. Минимальная цена билета – 229 новых израильских шекелей, а максимальная – 459 шекелей, и большинство билетов сразу же раскупили поклонники Орбакайте.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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