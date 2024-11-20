'Опередили врага': начальник Генштаба раскрыл, как Курская операция сорвала планы РФ

В Курской области воюют около 50 тысяч элитных российских войск, а также почти 11 тысяч северокорейских солдат, рассказал Анатолий Баргилевич.

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Курская операция была стратегически важной / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, uk.wikipedia.org, скриншот карты deepstatemap.live

Главное из заявления Баргилевича:

Курская операция была важной, чтобы предотвратить наступление РФ на Сумщину

На Курщине воюют около 50 тысяч элитных войск РА, а также почти 11 тысяч солдат КНДР

Потери РФ на Курщине составляют около 21 тысячи человек

Курская операция Сил обороны была стратегически необходимой для предотвращения наступления РФ в Сумской области. Россия планировала создать "буферную зону" длиной 20-30 км на севере Украины. Об этом рассказал начальник Генштаба ВСУ генерал Анатолий Баргилевич в интервью "Главкому".

По его словам, в мае разведка подтвердила планы врага наступать на Сумщину из Курской области. Баргилевич отметил, что это наступление должно было стать логическим продолжением операции РФ на Харьковском направлении, которая началась в мае 2024 года. Учитывая угрозы, Украина приняла решение провести наступательную операцию на опережение, переместив боевые действия на территорию противника.

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"Благодаря Курской операции мы опередили врага. Чтобы там не говорили, а Курская операция показала: мы можем бить противника на его территории. Те "красные линии", которые нам оккупанты определяют, не совпадают с нашей "красной линией", она у нас одна - это сохранение нашего государства, должны не дать противнику победить", - отметил глава Генштаба ВСУ.

Баргилевич рассказал, что на Курщине сейчас воюет около 50 тысяч элитных войск РФ - морская пехота и воздушно-десантные войска. Также Россия сконцентрировала там почти 11 тысяч северокорейских военных.

"Для них (России - Главред) это принципиальный вопрос, Курская область. Там продолжаются интенсивные бои. По сравнению с другими направлениями, на Курщине довольно тяжелые бои. Все понимают, что там воюет не просто пехота, а элитная российская пехота, десантники. Но мы там позиции держим. Мы ведем маневренные бои, удерживая ту территорию и, поверьте, довольно успешно", - подчеркнул генерал.

По данным руководителя Генштаба, с начала операции потери врага на Курщине, по состоянию на ноябрь, составляют около 21 тысячи человек, из которых почти 8 тысяч ликвидированы, а более 700 взяты в плен. Также уничтожено более тысячи единиц техники и вооружения.

"Еще раз говорю: война - это борьба нервов, выдержки, экономики и ресурсов", - добавил Баргилевич.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, российские войска недавно продвинулись в районе украинского выступа, граничащего с Курской областью, где продолжаются активные боевые действия. Геолокационные данные за 19 ноября свидетельствуют о продвижении на северо-восток от Нижнего Клина.

Также операторы ССО ВСУ успешно осуществили "налет" на позиции россиян на Курском направлении, нанеся им потери. В результате операции ликвидированы трое оккупантов, еще двоих взяли в плен.

Как сообщал Главред, украинские саперы нанесли значительные потери российским войскам во время попытки штурма в Курской области. В результате подрывов на минах противник потерял 17 единиц техники, что составляет около 30% от всей техники, участвовавшей в штурме.

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Кто такой Анатолий Баргилевич? Анатолий Владиславович Баргилевич (род. 8 апреля 1969, с. Горщик, Коростенский район, Житомирская область, Украина) - украинский военный, генерал-лейтенант ВСУ. Начальник Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины (с 9 февраля 2024). Командующий Сил территориальной обороны ВСУ (9 октября 2023 - 9 февраля 2024). Бывший заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ по территориальной обороне (2020 - 2022), пишет Википедия.

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