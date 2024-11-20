Решает давнюю проблему: для чего нужно втыкать столовые приборы в лук

Специалист по уборке поделилась простым и гениальным способом удаления ржавчины со столовых приборов, используя простые, но эффективные средства

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Для чего втыкают столовые приборы в лук - решает давнюю проблему / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Как избавиться от ржавчины на столовых приборах

Для чего втыкают столовые приборы в лук

Эксперт по уборке рассказала о простом и эффективном способе удаления ржавчины со столовых приборов. Если на вашей посуде появились ржавые пятна, вместо того чтобы тратить деньги на дорогие химические средства, можно воспользоваться доступным и натуральным методом, который занимает всего несколько секунд, сообщает Mirror.

Главред узнал, для чего хозяйки втыкают столовые приборы в лук.

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Лорна Уайт, специалист в сфере чистоты, поделилась своим гениальным решением в издании Yours. Она отметила, что этот способ не только экономный, но и базируется на средствах, которые, скорее всего, уже есть в вашем холодильнике.

По словам Лорны, самым эффективным средством для удаления ржавчины со столовых приборов является обычный лук.

"Если ваши ножи и вилки заржавели, воткните их концы в луковицу несколько раз, и ржавчина сразу же исчезнет", - объясняет она.

После того как вы вставили ржавую часть столовых приборов в лук, следующим шагом будет полировка ржавчины сухой микрофибровой тканью.

Если ржавчина не исчезла сразу, можно оставить приборы в луке на несколько минут, чтобы средство подействовало эффективнее. Лорна не уточняет, какой именно вид лука лучше использовать, но и красный, и белый лук подойдут для этого метода.

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