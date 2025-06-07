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Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру Харькова

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2025, 18:56
348
В результате атаки пострадала детская железная дорога, где всегда много родителей с детьми.
пожар в Харьковской области
РФ ударила КАБами по Харькову / Колаж: Главред, фото: ГСЧС (иллюстративное фото)

Что известно:

  • РФ атаковала Харьков КАБами
  • В результате атаки есть погибший человек и пострадавшие
  • В результате атаки повреждена детская железная дорога

Российские оккупанты второй раз за день атаковали Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Россияне ударили КАБами прямо по центру города. "Прилеты" были зафиксированы в Шевченковском районе города.

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"Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых", - написал Терехов.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек. Им оказывают всю необходимую помощь.

В Шевченковском районе города было повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе Харькова было попадание в частный жилой дом.

"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - написал Синегубов.

Впоследствии Терехов уточнил, что количество раненых значительно возросло.

"На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району", - написал он.

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