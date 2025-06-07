Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру Харькова

Что известно:
- РФ атаковала Харьков КАБами
- В результате атаки есть погибший человек и пострадавшие
- В результате атаки повреждена детская железная дорога
Российские оккупанты второй раз за день атаковали Харьков. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Россияне ударили КАБами прямо по центру города. "Прилеты" были зафиксированы в Шевченковском районе города.
"Один человек погиб в результате удара по центральной части города. Есть несколько раненых", - написал Терехов.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек. Им оказывают всю необходимую помощь.
В Шевченковском районе города было повреждено здание детской железной дороги. В Киевском районе Харькова было попадание в частный жилой дом.
"На месте попаданий работают экстренные службы и медики", - написал Синегубов.
Впоследствии Терехов уточнил, что количество раненых значительно возросло.
"На данную минуту один человек погиб, еще 10 ранены в результате удара по Шевченковскому району", - написал он.
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