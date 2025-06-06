Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Муж Лорак Исаак Виджраку решил кардинально поменять свое жизнь.

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Исаак Виджраку и Ани Лорак недавно поженились/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Что известно об изменениях в жизни Виджраку

Чем он теперь будет заниматься

Испанский йога-массажист и теперь уже официальный муж предательницы Ани Лорак Исаак Виджраку изменил своей профессии.

Виджраку после свадьбы с Лорак принял сложное решение и изменил своей профессии. Теперь он не йога-инструктор и не массажист, а предприниматель.

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Набрав аудиторию в своих социальных сетях благодаря запроданке-жене, Виджраку принялся строить бизнес на продаже украшений. Но не простых, а с нумерологическим смыслом. Грубо говоря, Виджраку теперь продает талисманы.

Муж Лорак принял важное решение / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

"Я всегда верил, что числа обладают особой силой...Сегодня эта сила воплотилась в нечто реальное. Узнайте свой номер", - рекламирует муж Лорак свое новое увлечение.

Кроме того, Виджраку еще проводить "индивидуальные нумерологические сессии". Что ж, теперь СМИ могут "величать" мужа Лорак не "массажист" и "йога-инструктор", а "бизнесмен" и "предпринематель".

Ранее предательница Лорак нарвалась на хейт со стороны украинских женщин, когда презентовала новый трек ко Дню защите детей. Но поклонники не оценили такой поступок артистки и напомнили ей, что пока она зарабатывает рубли в РФ, в Украине гибнут дети от российских ракет. Некоторые пользователи соцсети даже написали нецензурные слова в адрес Лорак.

Муж Лорак принял важное решение / Фото Instagram/isaac_vidjrakou

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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