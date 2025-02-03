"Что за отстой": предательница Ани Лорак опозорилась на всю РФ

Ани Лорак нарвалась на серьезную критику.

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Ани Лорак приготовила новую премьеру / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

Ани Лорак обнародовала новую песню

Предательницу захейтили поклонники

Российская певица Ани Лорак, которая предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, сообщила, что скоро выйдет ее новая песня.

На своей странице в соцсетях запроданка опубликовала фрагмент новинки, но поклонники не оценили стараний артистки.

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Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

"Что за отстой? Очередной Ералаш";

"А что с голосом Каролины? Визжит, а не поет";

"Опять срывается на крик";

"Ничего нового", - написали подписчики.

Поклонники считают, что Ани Лорак визжит, а не поет / фото: скрин instagram.com, Ани Лорак

Ани Лорак - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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Кто такая Ани Лорак? Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

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