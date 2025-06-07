Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

Важное из заявлений Селезнева:
- Тысячи военных постоянно находятся вблизи границы с Украиной
- РФ сможет перебросить в Беларусь несколько десятков тысяч военных
Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев прокомментировал вопрос о вероятности новой агрессии с территории Беларуси.
"Что касается белорусской стороны - мы примерно представляем: 2-3 тысячи военных постоянно находятся вблизи границы с Украиной. Это так называемые силы усиления. Дополнительно к учениям может быть привлечено еще несколько тысяч белорусских военных, если они будут причастны к учениям. Но это - ни о чем", - сказал он в интервью Главреду.
Однако если Россия сможет перебросить в Беларусь несколько десятков тысяч военных для участия в учениях - это уже будет тревожным сигналом. Особенно - в зависимости от того, в каком именно направлении эти силы и средства будут сосредотачиваться, отметил эксперт.
"Давайте откровенно: являются ли для нас белорусские соседи друзьями, партнерами или союзниками? Конечно, нет. Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко уже в свое время обманул мировое сообщество - он клялся и уверял, что с территории Беларуси не будет вторжения российских солдат в Украину. Но произошло совсем наоборот", - напомнил он.
Собеседник также считает, что Украина должна быть готова к любому развитию событий.
"И я убежден, что мы готовы. На нашем пограничье развернута инженерная фортификация, комплекс сил территориальной обороны и другие средства обороны - и они находятся в готовности к действиям. Как именно будут вести себя наши белорусские соседи - увидим. Но недооценивать риски нельзя", - добавил Селезнев.
Угроза на границе Украины и Беларуси - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что в последнее время в непосредственной близости к границе с Беларусью какой-либо ударной группировки, которая бы формировалась или была сформирована, украинские подразделения, которые за этим наблюдают, не фиксируют.
Ранее израильский военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что в случае переброски в Беларусь российской группировки, Украине нужно расценивать ситуацию как серьезную и делать выводы, на что могут быть способны оккупанты.
Накануне эксперт Николай Сунгуровский заявлял, что наращивание военных сил Россией в Беларуси имеет потенциальную угрозу для Киева, Польши и стран Балтии. Точное место, куда Россия может направить свои силы, будет зависеть от того, где Путин найдет наиболее уязвимую точку.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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