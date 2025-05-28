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Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ по Украине за сутки: Зеленский дал ответ

Алексей Тесля
28 мая 2025, 11:54
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РФ стремится производить по 300–350 дронов в день, предупредил президент.
Дроны, ПВО
РФ атакует Украину беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Главное:

  • Россия сосредоточилась на наращивании массового производства БпЛА
  • РФ стремится производить по 300–350 дронов в день

Россия сосредоточилась на наращивании массового производства беспилотников, но на текущий момент способна запускать до тысячи дронов-камикадзе типа Shahed по Украине за сутки только в случае, если накапливает их в течение нескольких дней.

Как подчеркнул он во время общения с журналистами, по имеющимся данным, РФ стремится производить по 300–350 дронов в день, а в идеале — достичь уровня 500, но пока не располагает такими мощностями. Поэтому реальный суточный запуск до тысячи беспилотников возможен лишь после их предварительного накопления.

видео дня

"Они могут несколько дней собирать дроны, а затем провести массированный запуск. Такое возможно, и исключать этого нельзя", — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил об успешной операции украинских Сил обороны, когда по противнику одновременно были запущены 400 малых беспилотников, в результате чего было уничтожено более 40 единиц техники.

"Это была сугубо военная операция, проведённая на линии фронта. Мы показали, на что способны. И это был только первый шаг. У нас есть потенциал провести нечто гораздо масштабнее", — добавил он.

Президент подчеркнул, что именно такие действия Украины вынуждают противника делать ставку на массовое применение дронов.

"Мы видим, как они действуют, и реагируем. Сейчас наши самолёты уже эффективно сбивают беспилотники. Мы знаем, сколько дронов способны уничтожить F-16 и Mirage за один вылет, и сколько таких самолётов сможем одновременно поднять в воздух", — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что Украина начала применять дроны-перехватчики, которые стали ответом на проблему Shahed, летающих на больших высотах, вне досягаемости мобильных огневых групп.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украине необходимо иметь в своём арсенале не менее тысячи беспилотников, включая дальнобойные.

Дрон
/ Инфографика: Главред

"У нас уже есть возможность запускать по 100 дальнобойных дронов в день. Если партнёры нас поддержат, мы сможем выйти на уровень 300–500 в сутки. Мы уже почти достигли этого. Технологически мы готовы — теперь вопрос упирается в финансирование", — заключил Зеленский.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В результате массированных ударов разрушены жилые дома, гаражи, объекты инфраструктуры, повреждены автомобили. В разных частях города возникло 10 пожаров.

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки в городе поднялись пожары, изуродованы по меньшей мере 5 частных домов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины уничтожили 50 ударных беспилотников типа Shahed, которыми страна-агрессор РФ атаковала Украину.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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