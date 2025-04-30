Мощные взрывы и пожар: СМИ об ударе дронов СБУ по крупному военному заводу в РФ

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- Дроны поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области
- На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий
Ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию в ночь на среду, 30 апреля.
Под ударом оказался Муромский приборостроительный завод, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в СБУ.
По словам собеседника агентства, завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.
"На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар", - отметил источник.
Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. "СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории рф", - добавил собеседник агентства.
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Ранее сообщалось о том, что в Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы. На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.
Как писал Главред, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.
Напомним, ранее в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.
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