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Мощные взрывы и пожар: СМИ об ударе дронов СБУ по крупному военному заводу в РФ

Алексей Тесля
30 апреля 2025, 14:16
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Муромский приборостроительный завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих.
Дрон
Дроны ударили по военным мощностям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Дроны поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области
  • На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий

Ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию в ночь на среду, 30 апреля.

Под ударом оказался Муромский приборостроительный завод, сообщил агентству Интерфакс-Украина источник в СБУ.

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По словам собеседника агентства, завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих и изделий для военно-морского флота и военной авиации РФ.

"На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар", - отметил источник.

Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. "СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории рф", - добавил собеседник агентства.

Дрон
/ Инфографика: Главред

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Ранее сообщалось о том, что в Муроме дрон ударил в завод, производящий боеприпасы. На Муромском приборостроительном заводе сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции.

Как писал Главред, во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы после того как ударные беспилотники "наведались" на аэродромы РФ. В частности, дроны были замечены в Новофедоровке и Каче.

Напомним, ранее в городе Шуя Ивановской области РФ прогремели взрывы и вспыхнул мощный пожар. РосСМИ пишут об атаке на расположение 112-ой гвардейской ракетной бригады, которая причастна к ракетному удару по Сумам 13 апреля, который забрал жизни десятков украинцев.

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Что за ведомство СБУ?

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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