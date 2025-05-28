"Предлагаем преданность": тысячи украинцев просят Швецию оставить их в стране навсегда

Обращение к Кабинету министров Швеции подписали 13 украинских организаций.

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Украинские беженцы просят правительство Швеции остаться навсегда / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

В Швеции проживает около 45 тысяч украинских беженцев

Украинцы имеют право находиться в стране до марта 2026 года

Украинцы просят власти Швеции разрешить им остаться в стране после завершения срока действия Директивы о временной защите (TPD), предоставлявшей гражданам Украины право легально находиться в ЕС. Правительство королевства призывают устранить правовую неопределенность, учитывая степень интеграции украинцев в местный социум.

О соответствующей петиции в письме к одному из крупнейших шведских изданий Dagens Nyheter сообщила глава организации RefugeeHope UA&SE Кристина Гевчук.

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Всего, по ее словам, обращение к Кабинету министров подписали 13 украинских организаций.

Гевчук отмечает, что, по данным Шведского миграционного совета, в этой скандинавской стране проживает около 45 тыс. украинских беженцев. Из них 66% трудоустроены или участвуют в программах на рынке труда, а 46% говорят на шведском языке.

Сейчас они имеют право находиться в стране до марта 2026 года – это крайний срок TPD. И тысячи украинских семей обеспокоены тем, что шведское правительство все еще не представило никакого дальнейшего плана.

"Речь идет не только о законе – речь идет о человеческом достоинстве, безопасности и праве на будущее. Многие украинские дети сегодня говорят на шведском лучше, чем на украинском, их друзья – шведы, а их родители строят в Швеции карьеру. Оставить все это снова – как будто во второй раз потерять дом", – отмечает автор.

Всего в письме Гевчук указано 5 требований к правительству королевства. В частности, они просят:

Предоставить им возможность получить постоянный или долгосрочный вид на жительство без требования выезда из Швеции (похожие законодательные изменения уже прописываются в Германии и Чехии).

Чтобы при подаче заявления на получение разрешения на постоянное проживание все время, проведенное в стране по условиям Директивы о массовой миграции, учитывалось как время легального проживания.

Предоставить возможность менять статус на рабочий, студенческий или семейный, не выезжая из Швеции, а также скорректировать требования к доходу и другие барьеры, учитывая реальную жизненную ситуацию украинцев.

Воссоединение семей без необходимости выезжать из Швеции – особенно для тех, кто начал этот процесс до полномасштабного вторжения, а также новых семей, образовавшихся с тех пор в Швеции, и детей, родившихся в королевстве или переехавших с одним из родителей.

Отменить дискриминационные различия в распределении номеров социального страхования – сейчас, несмотря на одинаковый правовой статус, беженцы, прибывшие ранее, имеют больше прав.

"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем взамен свою преданность, свои знания и свой труд. Швеция стала нашим вторым домом. Теперь мы просим шведских политиков: не дайте нам потерять этот дом снова", – пишет Кристина Гевчук.

Официально шведское правительство это еще пока никак не комментировало.

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