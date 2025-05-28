"Предлагаем преданность": тысячи украинцев просят Швецию оставить их в стране навсегда

Кратко:
- В Швеции проживает около 45 тысяч украинских беженцев
- Украинцы имеют право находиться в стране до марта 2026 года
Украинцы просят власти Швеции разрешить им остаться в стране после завершения срока действия Директивы о временной защите (TPD), предоставлявшей гражданам Украины право легально находиться в ЕС. Правительство королевства призывают устранить правовую неопределенность, учитывая степень интеграции украинцев в местный социум.
О соответствующей петиции в письме к одному из крупнейших шведских изданий Dagens Nyheter сообщила глава организации RefugeeHope UA&SE Кристина Гевчук.
Всего, по ее словам, обращение к Кабинету министров подписали 13 украинских организаций.
Гевчук отмечает, что, по данным Шведского миграционного совета, в этой скандинавской стране проживает около 45 тыс. украинских беженцев. Из них 66% трудоустроены или участвуют в программах на рынке труда, а 46% говорят на шведском языке.
Сейчас они имеют право находиться в стране до марта 2026 года – это крайний срок TPD. И тысячи украинских семей обеспокоены тем, что шведское правительство все еще не представило никакого дальнейшего плана.
"Речь идет не только о законе – речь идет о человеческом достоинстве, безопасности и праве на будущее. Многие украинские дети сегодня говорят на шведском лучше, чем на украинском, их друзья – шведы, а их родители строят в Швеции карьеру. Оставить все это снова – как будто во второй раз потерять дом", – отмечает автор.
Всего в письме Гевчук указано 5 требований к правительству королевства. В частности, они просят:
- Предоставить им возможность получить постоянный или долгосрочный вид на жительство без требования выезда из Швеции (похожие законодательные изменения уже прописываются в Германии и Чехии).
- Чтобы при подаче заявления на получение разрешения на постоянное проживание все время, проведенное в стране по условиям Директивы о массовой миграции, учитывалось как время легального проживания.
- Предоставить возможность менять статус на рабочий, студенческий или семейный, не выезжая из Швеции, а также скорректировать требования к доходу и другие барьеры, учитывая реальную жизненную ситуацию украинцев.
- Воссоединение семей без необходимости выезжать из Швеции – особенно для тех, кто начал этот процесс до полномасштабного вторжения, а также новых семей, образовавшихся с тех пор в Швеции, и детей, родившихся в королевстве или переехавших с одним из родителей.
- Отменить дискриминационные различия в распределении номеров социального страхования – сейчас, несмотря на одинаковый правовой статус, беженцы, прибывшие ранее, имеют больше прав.
"Мы, украинцы, не просто просим защиты, а предлагаем взамен свою преданность, свои знания и свой труд. Швеция стала нашим вторым домом. Теперь мы просим шведских политиков: не дайте нам потерять этот дом снова", – пишет Кристина Гевчук.
Официально шведское правительство это еще пока никак не комментировало.
Украинцы за границей - последние новости
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить 250 миллионов долларов, предназначенных для иностранной помощи, на "добровольную депортацию" иностранцев. Речь идет о 200 тысячах украинцев.
Накануне стало известно, что украинские беженцы с годами теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны в будущем. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше.
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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы?
По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали:
- Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);
- Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);
- Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).
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