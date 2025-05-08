Украинки не хотят покидать Европу даже после войны – СМИ

Только треть украинок, которые сейчас находятся в Польше, готовы вернуться на родину.

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Украинки не хотят покидать Европу даже после войны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинок смущают туманные послевоенные перспективы Украины

В Европе больше возможностей для саморазвития

Украинские беженцы с годами теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны в будущем. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV.

Так, последние данные свидетельствуют, что только треть украинок, которые сейчас находятся в Польше, готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки.

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Среди причин - туманные послевоенные перспективы родной страны и значительно лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.

"Возвращаться в Украину не очень хочу. Потому что здесь вижу много возможностей для саморазвития. В частности в обучении: программы обмена, в которых принимала уже участие, например, в Италии, стипендии, большие перспективы на будущее в работе", - призналась 19-летняя Мария из Луцка, которая переехала в Польшу в сентябре 2023 года.

По словам девушки, ее беспокоит то, какой Украина выйдет из войны даже в случае победы.

"Все мы верим, что победим, но какой ценой и сколько потребуется времени на восстановление и экономическую стабильность страны? К сожалению, неизвестно", - объясняет студентка.

При этом, она уверяет, что всегда с радостью приезжает к родным на праздники в Украину, однако свое будущее на родине ей трудно представить.

Украинские беженцы за рубежом - последние новости

Напомним, с 20 января 2025 года США приостановили прием новых заявок на участие в программе United for Ukraine (U4U), которая позволяла украинским беженцам легально находиться в стране до 2 лет. Причиной стали новые иммиграционные ограничения, связанные с указом президента Дональда Трампа.

Также значительная часть украинских беженцев, даже после завершения войны, вероятно, останется в Европе, пишет The Economist. Только 43% планируют вернуться домой, тогда как два года назад таких было 74%. Если отменят военное положение, еще около 500 тысяч мужчин могут выехать из Украины.

Как сообщал Главред, Украина и Венгрия открыли новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош", который будет работать ежедневно с 07:00 до 18:00. Он предназначен для легковых авто до 3,5 тонн и пешеходов. Пропускная способность - до 200 авто и 600 человек в сутки.

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Какие страны ЕС выбирают украинские беженцы? По информации Евростата, самыми популярными направлениями для украинских беженцев стали: Германия, которая приняла больше всего человек (1 235 960 или 28,9% от общего количества в ЕС);

Польша, где нашли убежище 955 110 человек (22,3%);

Чехия, которая приняла 369 330 беженцев (8,6%).

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