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Впервые за десятки лет: на границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска

Виталий Кирсанов
8 апреля 2025, 19:59
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На пункте пропуска будет работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.
На границе с Венгрией открыли новый КПП
На границе с Венгрией открыли новый КПП / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Ministry.for.development

Кратко:

  • Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн
  • На пункте пропуска будет работать две полосы в направлении въезда и выезда

Украина и Венгрия открыли новый совместный пункт пропуска на границе - "Великая Паладь-Надьгодош". Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Пункт пропуска предназначен для оформления легковых автомобилей до 3,5 тонн. Работать он будет в дневное время с 07:00 до 18:00 каждый день.

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Новый пункт пропуска за сутки, вероятно, сможет пересекать 200 легковых авто и 600 пешеходов. Ожидается, что за год "Великая Паладь" увеличит пропускную способность украинско-польского участка границы на 73 тысячи легковых авто и 220 тысяч пешеходов.

На пункте пропуска будет работать две полосы в направлении въезда и выезда из Украины.

"Открытие пункта пропуска "Большая Паладь" - полностью соответствует недавно принятой государственной Стратегии по развитию пунктов пропуска до 2030 года. Таким образом мы движемся по утвержденному плану. Открытие пункта на временной инфраструктуре по обе стороны границы было совместным решением с венгерской стороной, что обеспечило скорость реализации проекта", - отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, в будущем планируется строительство здесь полноценного пункта пропуска.

"Важно, что это первый новый пункт пропуска на украинско-венгерской границе, который открыт за последние несколько десятков лет. Запуск "Большой Палади" в первую очередь будет иметь важное влияние на региональное развитие и разгрузки других пунктов пропуска, где пересекают границу легковые авто", - отметил Кулеба.

Выезд за границу из Украины - последние новости

Как сообщал Главред, с началом войны в Украине мужчинам было запрещено выезжать за границу для обучения. Однако, в 2024 году этот запрет был отменен, и теперь студенты мужского пола могут учиться в иностранных университетах.

Также в Верховной Раде рассматривается законопроект, который позволит молодым украинцам в возрасте от 18 до 24 лет свободно выезжать за границу для обучения в иностранных учебных заведениях.

В марте Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин.

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