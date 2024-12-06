Мужчинам до 24 лет могут упростить выезд за границу - детали

Возможен свободный выезд за границу для украинцев 18 - 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

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Выезд мужчин за границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления нардепа:

Некоторым мужчинам 18 - 24 лет разрешат пересекать границу

В Раде уже разрабатывают соответствующий законопроект

Этот закон решит проблему с паспортами и военным учетом

Депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 - 24 лет пересекать границу. Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.Live.

По его словам, законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18 - 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

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Отмечается, что этот закон решит проблему с паспортами и военным учетом.

"Что касается ребят в возрасте от 18 до 24 - 25 лет - они не мобилизуются - есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за рубежом, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения", - сказал он.

Нардеп также добавил, что в случае принятия этот закон даст украинцам право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет, как этого требует законодательство.

Мобилизация / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Также известно, что в связи с введением нового порядка бронирования от мобилизации в условиях военного положения, отсрочки, ранее выданные Министерством экономики или через портал "Дія", остаются действительными только до 28 февраля 2025 года.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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