В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

Главное из заявления представителя Минобороны:
- Данные о мужчинах, которые не были в ТЦК, видит Оберег
- Автоматического военного учета для мужчин старше 25-ти пока нет
- Чтобы стать на учет, мужчинам за 25 нужно идти в ТЦК
Государственный реестр Оберег начал подтягивать данные мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые ранее никогда не становились на воинский учет и не посещали ТЦК и СП. Впрочем, мужчины старше 25 лет по-прежнему могут стать на воинский учет только лично путем посещения ТЦК. В Резерв+ данные можно лишь обновить. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
В интервью DOU она рассказала, что в августе Кабинет министров принял постановление №932, согласно которому заработал экспериментальный проект и данные о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет начали подтягиваться в Оберег. Сведения стали появляться вследствие обмена данными с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.
По словам Черногоренко, ранее Оберег "не видел" информацию о гражданах, которые никогда не были на военном учете и в ТЦК. Но теперь Оберег будет показывать и их данные.
Будет ли автоматический военный учет военнообязанных старше 25 лет
Как утверждает заместитель министра, пока что в автоматическом режиме военнообязанных мужчин старше 25 лет на учет не ставят. Как только гражданину исполняется 25 лет, он должен лично прийти в ТЦК по месту регистрации, где его данные будут внесены в реестр вручную.
Удаленно данные можно лишь обновить.
"Технически мы готовы взяться за воплощение автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого должны быть разработаны законодательные основания", - подчеркнула Екатерина Черногоренко.
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В будущем, чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК, заявили в Минобороны. Ведомство планирует превратить приложение Резерв+ в рекрутинговый центр, у которого будут некоторые функции ТЦК.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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