В ТЦК не был, а в Оберег – попал: в Минобороны объявили о нововведении

В Министерстве обороны наладили обмен информацией с демографическим реестром и миграционной службой.

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Мужчины старше 25 лет могут стать на военный учет только в ТЦК - Минобороны / Коллаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ВСУ

Главное из заявления представителя Минобороны:

Данные о мужчинах, которые не были в ТЦК, видит Оберег

Автоматического военного учета для мужчин старше 25-ти пока нет

Чтобы стать на учет, мужчинам за 25 нужно идти в ТЦК

Государственный реестр Оберег начал подтягивать данные мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, которые ранее никогда не становились на воинский учет и не посещали ТЦК и СП . Впрочем, мужчины старше 25 лет по-прежнему могут стать на воинский учет только лично путем посещения ТЦК. В Резерв+ данные можно лишь обновить. Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В интервью DOU она рассказала, что в августе Кабинет министров принял постановление №932, согласно которому заработал экспериментальный проект и данные о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет начали подтягиваться в Оберег. Сведения стали появляться вследствие обмена данными с Единым демографическим реестром и системой Государственной миграционной службы.

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По словам Черногоренко, ранее Оберег "не видел" информацию о гражданах, которые никогда не были на военном учете и в ТЦК. Но теперь Оберег будет показывать и их данные.

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Будет ли автоматический военный учет военнообязанных старше 25 лет

Как утверждает заместитель министра, пока что в автоматическом режиме военнообязанных мужчин старше 25 лет на учет не ставят. Как только гражданину исполняется 25 лет, он должен лично прийти в ТЦК по месту регистрации, где его данные будут внесены в реестр вручную.

Удаленно данные можно лишь обновить.

"Технически мы готовы взяться за воплощение автоматической постановки на учет всех военнообязанных. Но для этого должны быть разработаны законодательные основания", - подчеркнула Екатерина Черногоренко.

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В будущем , чтобы стать на учет, не придется идти в ТЦК , заявили в Минобороны. Ведомство планирует превратить приложение Резерв+ в рекрутинговый центр, у которого будут некоторые функции ТЦК.

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