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Мобилизация 18-летних: боец ВСУ разъяснил, почему не следует спешить

Марина Фурман
28 ноября 2024, 22:36
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По мнению военного, смысл борьбы заключается не только в том, чтобы воевать и не терять украинские территории, но и в сохранении нации.
Мобилизация 18-летних: боец ВСУ разъяснил, почему не следует спешить
Снижение мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Ключевые тезисы:

  • Украине не стоит спешить с мобилизацией 18-летних
  • Молодые люди будут нужны во время восстановления страны

Тема мобилизации 18-летних все чаще появляется в информационном пространстве. В то же время Украина не может отправить на фронт всю нацию. Об этом заявил старший лейтенант, офицер секции оперативного планирования с боем батальона Свобода Андрей Кривущенко (Бородюля) в эфире "Киев24".

Он отметил, что спешить с мобилизацией 18-летних украинцев нет смысла.

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"Смысл борьбы не только в том, чтобы воевать и удерживаться, не терять наши территории, но и в сохранении нации. Когда речь идет о том, что надо сохранить нацию, мы не можем всю нацию отправить на фронт, чтобы не осталось тех, кого мы защищаем, кого надо сохранить", - подчеркнул Кривущенко.

Военный добавил, что после победы нужно восстанавливать Украину и для этого потребуются молодые и светлые головы, которые сейчас учатся и становятся специалистами.

"...Будут эффективно после таких сверхтяжелых более 10 лет борьбы за нашу Независимость поднимать нашу страну с колен. Отстраивать и экономическую, и социальную стороны нашего государства. Поэтому спешить с мобилизацией 18-летних я не вижу смысла", - акцентировал Андрей Кривущенко.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - новости по теме

Напомним, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его мнению, усиление мобилизации может изменить ситуацию на фронте.

Как писал Главред со ссылкой на спикера МИД Георгия Тихого, Украина обсуждает с западными партнерами вопрос мобилизации и снижения мобилизационного возраста, но он считает, что главной проблемой остается задержка передачи обещанного оружия.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин также подчеркнул, что сейчас нет смысла снижать мобилизационный возраст. Ведь у Украины не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат. И главная причина этого - задержки в поставках военной помощи со стороны западных партнеров.

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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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