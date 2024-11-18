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Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о "бусификации"

Юрий Берендий
18 ноября 2024, 17:04
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В Минобороны планируют реформировать процесс мобилизации, чтобы избавиться от болезненных для населения вопросов, отметил Рустем Умеров.
Правила мобилизации изменятся: в Минобороны сделали заявление о 'бусификации'
Правила мобилизации в Украине изменятся - что предполагается / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • В Украине могут избавиться от практики "бусификации" военнообязанных
  • Минобороны работает над возможностью украинцев за рубежом мобилизоваться в Силы обороны

Министерство обороны планирует постепенно отказываться от практик, которые вызывают общественное недовольство, в частности "бусификации". Об этом на брифинге сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНИАН.

"Все зависит от врага и какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт... Придаем черты человечности нашей мобилизации", - ответил Умеров.

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На вопрос о возможном уменьшении случаев "бусификации" благодаря цифровизации, министр отметил, что уже принят закон о мобилизации, открыты рекрутинговые центры, а также начата цифровизация процессов, чтобы граждане имели больше возможностей для сознательного выбора службы в армии.

Кроме того, по его словам, министерство работает над созданием условий для украинцев, которые находятся за рубежом, чтобы они также имели возможность присоединиться к армии по собственному желанию.

"Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации" - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", - заявил министр обороны.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Министерстве обороны Украины предложили превратить мобильное приложение "Резерв+" в общеукраинский рекрутинговый центр, который бы мог заменить функции ТЦК во взятии военнообязанных на учет. В то же время о ликвидации ТЦК речь не идет. Эту инициативу представили министр обороны Рустем Умеров и его заместитель по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление секретаря СНБО Александра Литвиненко о необходимости мобилизации еще 160 тысяч человек. Зеленский отметил, что, несмотря на принятие нового закона о мобилизации, в Украине до сих пор недостаточно мобилизованных. При этом само заявление Литвиненко о мобилизационных планах вызвало у него недоумение.

15 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о завершении аудита предприятий, которые имеют право бронировать работников. По результатам проверки выявлен ряд проблем, которые требуют решения. В частности, критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики.

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Кто такой Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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