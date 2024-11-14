Сколько людей работают в ТЦК: в Минобороны назвали точную цифру

В частности, почти три тысячи работников территориальных центров - это женщины.

https://glavred.info/ukraine/skolko-lyudey-rabotayut-v-tck-v-minoborony-nazvali-tochnuyu-cifru-10614425.html Ссылка скопирована

В ТЦК работает много женщин и ограниченно годных/ Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, УНИАН

Основное:

Всего в штате территориальных центров комплектования насчитывается 48 тысяч должностей

В ТЦК работают около 3 тысяч женщин

18,5 тысяч человек, которые работают в ТЦК - ограниченно пригодны

Сейчас в штате территориальных центров комплектования насчитывается 48 тысяч должностей, но реально работают только 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч - гражданские. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире "Суспільного".

По его словам, 3 тысячи работников в ТЦК - женщины, а 18,5 тысячи являются ограниченно годными. У многих людей статусы ограниченно годных, ведь они участвовали в боевых действиях на фронте.

видео дня

"Если будут реорганизационные мероприятия с ТЦК и СП, мы прокоммуницируем, когда будет информация. Сейчас ТЦК и СП продолжают находиться в подчинении командования Сухопутных войск. Наша реальность", - объяснил Лазуткин.

Также спикер Минобороны отметил, что во время войны надо работать прежде всего с реальными обстоятельствами. По его мнению, сейчас очень быстро разносятся плохие новости, существует немало российских ИПСО.

"Отталкиваемся сейчас от того, что есть в настоящее время. Понятное дело, все сигналы изучаются. Ничто не остается незамеченным", - сказал спикер МОУ.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Минобороны, в Украине будет новая волна мобилизации, которую планируют провести с ноября по февраль. В издании Financial Times отмечали, что мобилизовать хотят 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники издания на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.

В то же время в Украине могут рассмотреть возможность расформирования ТЦК и СП, и народные депутаты уже активно работают над этим вопросом, отметила нардеп Юлия Яцык. Она добавила, что из военнослужащих ТЦК можно было бы сформировать более 10 полноценных бригад.

Впоследствии на предложение депутатов отреагировал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. По его словам, из работников ТЦК создать бригады невозможно, ведь работники - это гражданские лица. Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред