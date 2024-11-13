Отсрочка от мобилизации: в Киеве под ЦПАУ образовались огромные очереди

Коротко о главном:
- В ЦПАУ работают представители ТЦК
- Большие очереди образуются из-за отсутствия электронной очереди
- Кто получит бронь от мобилизации
В Киеве наблюдаются огромные очереди возле ЦПАУ Деснянского района. Как сообщают в Сети, мужчины пытаются продлить отсрочку от мобилизации на которую имеют право, а именно - многодетные родители, педагоги, студенты, люди с инвалидностью и работники различных предприятий.
Люди жалуются на отсутствие электронной очереди во время приема документов, а работники, которые занимаются продлением отсрочек, физически не могут принять всех желающих. Посетители говорят, что дежурят под офисом уже несколько дней подряд.
"Относительно очереди в ЦПАУ в Деснянском районе Киева сообщаем, что вопрос находится вне компетенции Киевской городской государственной администрации, поскольку очередь стоит к представителям ТЦК, которые физически размещены в помещении ЦПАУ", - ответили в КГГА для ТСН.
Журналистам стало известно, что в помещении ЦПАУ работают представители ТЦК, которых там разместили. А работники центра предоставления административных услуг не имеют никакого отношения к оформлению или продлению отсрочек.
Также известно, что 12 ноября поступило сообщение о "минировании" ЦПАУ в Деснянском районе. Соответственно, его работа была приостановлена на время проведения проверки, а люди были вынуждены покинуть помещение.
В полиции Киева подтверждают информацию о минировании. Пока неизвестно, кто сообщил о ложном вызове и с какой целью.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине изменили правила мобилизации для одной группы мужчин. Известно, что была прекращена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет. Отмечается, что в учебных центрах ВСУ сейчас остаются менее 10-ти мобилизованных в возрасте 50+ лет.
В Минобороны сделали важное заявление о бронировании от мобилизации в Украине. В Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
В ТЦК сообщили, за какие нарушения могут не дать бронь от мобилизации. Сергей Монукало перечислил, какие именно нарушения могут привести к отказу человеку в бронировании. В этот список входят, в частности, неявка в ТЦК в нужные сроки, необновление своих семейно-демографических данных и тому подобное.
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