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Снижение мобилизационного возраста в Украине: в МИД сделали заявление о "давлении" США

Юрий Берендий
28 ноября 2024, 20:46
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В МИД подчеркнули, что вопрос снижения мобилизационного возраста в Украине не является предметом напряженности в ходе переговоров со странами-партнерами.
Снижение мобилизационного возраста в Украине: в МИД сделали заявление о 'давлении' США
В МИД подтвердили дискуссии о снижении мобилизационного возраста / Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ

Коротко:

  • В МИД признали, что обсуждают с партнерами вопрос мобилизации
  • Снижение мобилизационного возраста не является источником напряженности или критики стран-союзников Украины

Украина обсуждает с западными партнерами вопрос мобилизации и снижения мобилизационного возраста, но считает, что главной проблемой остается задержка поставок обещанного оружия. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 28 ноября, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что вопрос снижения мобилизационного возраста действительно поднимается в переговорах, однако не является источником напряженности или критики со стороны партнеров.

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"Хочу заметить, что это Украина обычно инициирует такие обсуждения. На наших переговорах мы сообщаем партнерам о динамике мобилизации, которая у нас происходит", - пояснил он.

Тихий подчеркнул, что это лишь одна из составляющих более широкой дискуссии, которая также охватывает темы поставок оружия, обороны, санкций и сдерживания.

В то же время он отметил, что Украине сейчас не хватает необходимого вооружения и оборудования для обеспечения уже мобилизованных военнослужащих.

"Когда мы читаем источники, которые утверждают, что Украина должна мобилизовать больше, и это главная проблема, у нас другое видение. По нашему мнению, уже объявленная помощь, оружие и оборудование, должны прибыть в Украину быстрее", - отметил Тихий.

Что этому предшествовало

27 ноября высокопоставленный чиновник администрации США в комментарии Reuters отметил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет, поскольку усиление мобилизации может существенно повлиять на ситуацию на фронте.

Чиновник отметил, что российские войска демонстрируют стабильный прогресс на востоке Украины и Курском направлении, постепенно оттесняя позиции ВСУ.

По его словам, Украине необходимо привлечь больше солдат и активнее формировать новые подразделения для противодействия российской агрессии.

"Сейчас нужна рабочая сила... Мобилизация и увеличение живой силы могут иметь большое значение в это время, когда мы смотрим на поле боя", - сказал он.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина сталкивается с нехваткой оружия для обеспечения уже мобилизованных солдат, и основной причиной этого являются задержки в поставках военной помощи от западных партнеров. Такое заявление сделал советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя предложения США по снижению мобилизационного возраста.

Тем временем Государственный реестр "Оберег" начал собирать данные о мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет, которые ранее не состояли на воинском учете и не посещали ТЦК. Однако мужчины старше 25 лет по-прежнему должны становиться на учет лично, посетив ТЦК, тогда как в системе "Резерв+" можно только обновить данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12222, который предлагает снизить максимальный возраст мобилизации с 60 до 55 лет. В то же время документ предусматривает, что граждане старше 55 лет могут продолжить службу по собственному желанию, если соответствуют законодательным критериям.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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