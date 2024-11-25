В Раде предлагают снизить мобилизационный возраст: нардепы подали законопроект

Петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов.

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Снижение возраста для мобилизации / Коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

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В Раде предлагают уменьшить мобилизационный возраст до 55 лет

Командиры в армии просят мобилизовать меньше пожилых мужчин

В Верховную Раду подали законопроект, который предлагает снизить верхнюю границу возраста для мобилизации с 60 лет до 55. Об этом говорится в карточке законопроекта №12222 на сайте парламента.

В то же время документ предлагает сохранить право на военную службу для граждан старше 55 лет, которые изъявили желание присоединиться к войску и соответствуют установленным в законе критериям к прохождению такой службы.

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Авторы законопроекта ссылаются на командиров низшего звена, которые просят мобилизовать меньше пожилых мужчин, потому что, мол, на некоторых участках боевых действий их нельзя привлечь.

Один из нардепов заявил, что инициативу поддерживают украинцы, ведь петиция о снижении предельного возраста мобилизации до 55 лет набрала 25 тысяч голосов.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Как ранее писал Главред со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова, с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном формате через портал "Дія". По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

В недавнем постановлении Кабмина говорилось, что для бронирования теперь зарплата на предприятии теперь должна быть не ниже 20 тысяч гривен, а сотрудник должен уточнить свои данные и не находиться в списке разыскиваемых лиц.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак сообщал, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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