Мобилизация в Украине: Федоров анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря

Бронирование будет работать только в электронном формате.

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В Украине анонсировали бронирование в приложении "Дія" / Колаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, pexels

Коротко:

Бронирование будет происходить через портал "Дія"

Воспользоваться услугой смогут не все предприятия

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном виде через портал "Дія". Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

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"Теперь с 1 декабря восстанавливается сам процесс бронирования через портал Дія. То есть, не через приложение, а через портал, потому что так удобнее компаниям работать с интерфейсом портала. Бронирование будет работать только в электронном формате", - сообщил Федоров.

Как известно, воспользоваться услугой смогут лишь те компании, которые подтвердят свою критичность по новым правилам после публикации соответствующего постановления.

Бронирование в Украине - последние новости

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что в Украине необходимо продолжать проведение мобилизации, но Минобороны готово говорить и работать с бизнесом для обсуждения помощи в вопросах бронирования сотрудников.

Как писал Главред со ссылкой на решение Кабмина, работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок. Это должно обеспечить стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе тех, которые работают на оборону Украины. Зато восстановление бронирования для других категорий граждан пока не предусмотрено.

В пятницу, 15 ноября, правительство отчиталось о проведении аудита предприятий и организаций, имеющих право на бронирование работников. По словам Дениса Шмыгаля, в результате аудита выявлен ряд проблем, которые необходимо устранить. В частности, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

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Кто такой Михаил Федоров Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики. В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

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