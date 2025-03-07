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Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории мужчин

Даяна Швец
7 марта 2025, 15:06
256
Расширен список тех, кто может покинуть страну.
Шкаф, бордюр
Кабмин изменил правила пересечения границы / Коллаж: Главред, фото: Шмыгаль, фото: dpsu.gov.ua, фото: УНИАН

Главное:

  • Могут ли мужчины Украины выезжать за границу
  • Кого Кабмин освободил от запрета на выезд за границу

Перечень лиц, которые могут выезжать за границу, расширен решением Кабмина. Такой информацией поделился в Telegram нардеп Алексей Гончаренко со ссылкой на правительственное постановление.

Таким образом правительство разрешило выезд за границу еще некоторым категориям мужчин.

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Какие категории теперь имеют право пересечь границу:

  • те, кто имеют отсрочку и чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий;
  • члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которым посмертно вручили звание Герой Украины.

Выезд за границу из Украины - последние новости

Как сообщал Главред, с началом войны в Украине, мужчинам было запрещено выезжать за границу для обучения. Однако, в 2024 году этот запрет был отменен, и теперь студенты мужского пола могут учиться в иностранных университетах. Кроме того, преподаватели украинских вузов получили возможность участвовать в международных программах повышения квалификации и конференциях за рубежом.

Также, в Верховной Раде рассматривается законопроект, который позволит молодым украинцам в возрасте от 18 до 24 лет свободно выезжать за границу для обучения в иностранных учебных заведениях.

В то же время, как стало известно, еще одной категории украинцев запретят выезд за границу. С 3 марта Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины.

Больше важных новостей:

Кто такой Алексей Гончаренко?

Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам.

В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета.

В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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