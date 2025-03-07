Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

Враг обстрелял Украину с земли, моря и воздуха.

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Оккупанты нанесли массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС Харьковщины

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Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины

F-16 и Mirage-2000 отражали массированную атаку

В ночь на 7 марта 2025 года армия России нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Как рассказали Воздушные силы Украины, основным акцентом были объекты газодобывающей промышленности Украины.

Согласно данным радиотехнических войск, украинская ПВО зафиксировала и сопровождала 261 воздушную цель, среди которых 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

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35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

4 зенитных управляемых ракет С-300;

8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;

194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.

Силы ПВО уничтожили 34 ракеты и 100 беспилотников врага / фото: ПС

Стоит отметить, что для отражения нападения врага привлекалась и истребительная авиация - самолеты F-16 и Mirage-2000. Более того, французские истребители только месяц назад прибыли в Украину, поэтому они впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - заявили в ВС.

​ Mirage-2000 / Инфографика: Главред

134 воздушных целей удалось сбить:

25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;

8 крылатых ракет Калибр;

1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;

100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

"Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей. 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - подытожили в Воздушных силах.

Атака на Украину 7 марта - что известно

Как писал Главред, утром 7 марта в Украине прозвучала масштабная тревога. Россия подняла в небо 10 бортов Ту-95 МС и МиГ-31К и осуществила пуски ракет.

К сожалению, семь областей Украины пострадали от атаки РФ. Под вражеский удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Герои-спасатели и энергетики активно работают над ликвидацией последствий и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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