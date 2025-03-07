Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

Даяна Швец
7 марта 2025, 11:02
379
Враг обстрелял Украину с земли, моря и воздуха.
Мираж, огонь, атака на Украину
Оккупанты нанесли массированный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС Харьковщины

Главное:

  • Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины
  • F-16 и Mirage-2000 отражали массированную атаку

В ночь на 7 марта 2025 года армия России нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Как рассказали Воздушные силы Украины, основным акцентом были объекты газодобывающей промышленности Украины.

Согласно данным радиотехнических войск, украинская ПВО зафиксировала и сопровождала 261 воздушную цель, среди которых 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:

видео дня
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 4 зенитных управляемых ракет С-300;
  • 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Силы ПВО уничтожили 34 ракеты и 100 беспилотников врага
Силы ПВО уничтожили 34 ракеты и 100 беспилотников врага / фото: ПС

Стоит отметить, что для отражения нападения врага привлекалась и истребительная авиация - самолеты F-16 и Mirage-2000. Более того, французские истребители только месяц назад прибыли в Украину, поэтому они впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.

"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - заявили в ВС.

Самолет Мираж Mirage инфографика
​ Mirage-2000 / Инфографика: Главред

134 воздушных целей удалось сбить:

  • 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крылатых ракет Калибр;
  • 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
  • 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).

"Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей. 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - подытожили в Воздушных силах.

Атака на Украину 7 марта - что известно

Как писал Главред, утром 7 марта в Украине прозвучала масштабная тревога. Россия подняла в небо 10 бортов Ту-95 МС и МиГ-31К и осуществила пуски ракет.

К сожалению, семь областей Украины пострадали от атаки РФ. Под вражеский удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Герои-спасатели и энергетики активно работают над ликвидацией последствий и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации.

Больше важных новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ ПВО Воздушные Силы F-16 Герман Галущенко война России и Украины атака дронов Дрон Shahed-136 Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику Mirage 2000-5
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС

12:00Интервью
Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

11:02Украина
Украина может попасть под действие 5 статьи НАТО: Италия удивила заявлением

Украина может попасть под действие 5 статьи НАТО: Италия удивила заявлением

10:27Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

"Скоро с Зеленским вместе": Максим Галкин поразил поклонников

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

Дочь путиниста Филиппа Киркорова устроила беспредел в школе - детали

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

Серьезный конкурент Винегрету: рецепт уникального салата из свеклы

Последние новости

12:00

Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС

11:29

У России есть только две опции: эксперт рассказал о сложном положении ПутинаВидео

11:24

Силиконовая паломница: непохожая на себя Оксана Марченко ходит по храмам

11:11

Еще одна тайна раскрыта: почему в СССР корпуса телевизоров были из дерева

11:02

Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

Пауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – КуликПауза в войне может начаться до мая, Трамп настроен на большую сделку с Путиным – Кулик
10:50

Китайский гороскоп на завтра 8 марта: Козлам - несчастные случаи, Свиньям - трудности

10:35

Мощный штурм: ВСУ прорвались за линию обороны россиян на Курщине

10:27

Украина может попасть под действие 5 статьи НАТО: Италия удивила заявлением

10:23

РФ запустила из Черного моря почти 20 ракет: в ВМС рассказали о тактике оккупантов

Реклама
09:57

К прибыли или к потерям: что значит, когда деньги деньги упали на пол

09:55

"Ничего нельзя было": Алла Пугачева попала в неприятности на границе в РФ

09:51

Британия будет предоставлять Украине разведданные, но есть нюанс - The Guardian

09:15

"У них нет выбора": Трамп сделал важный анонс о мирном соглашении Украины и РФ

09:15

Есть "прилеты" и травмированные: семь областей Украины пострадали от атаки РФ

09:15

Поздравления с 8 марта - теплые слова и лучшие картинки для любимых дам

09:07

Гороскоп на завтра 8 марта: Львам - прибыль, Стрельцам - впечатляющий день

09:00

Испортит безвозвратно блюдо: фатальная ошибка при приготовлении пюре

08:33

Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло бедственное положение врага

08:16

"Все у меня ок": бывшая жена Остапчука заговорила о материнстве

08:10

С Трампом не получится договориться, он хочет другогомнение

Реклама
08:05

РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

07:31

Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визитВидео

07:10

Кто из учеников прав: какой ответ в загадке является правильным

07:00

Овощной салат, который зарядит вас витаминами за копейки - рецептВидео

06:41

В Украине - масштабная тревога, РФ обстреливает страну ракетами: все подробности

06:10

Украина за 3 года полномасштабной войны смогла совершить невероятный рывокмнение

05:30

Женщина получила неожиданную записку от пилота: история, которая взорвала TikTok

05:00

Справятся не все: найдите 5 спрятанных канистр с бензином за 15 секунд

04:02

Приостановление военной помощи Украине: названа неожиданная цель Трампа

03:02

Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием

01:54

Мощные взрывы в оккупированном Крыму: местные жители сообщают о прилетахВидео

01:30

После смены правил на выезд: смогут ли Ziferblat поехать на Евровидение-2025

01:00

Прогресс с Украиной и РФ и отказ от ядерного оружия - новое заявление Трампа

06 марта, четверг
23:47

Россияне массово атаковали Одессу дронами - горят жилые домаВидео

23:33

"Не жалею": на свое 40-летие Козловский признался, за что готов извиниться

23:30

"Война стала катастрофой для Путина": в The Telegraph сделали громкое заявление

23:12

Статья НАТО о коллективной обороне может быть отменена: что задумал Трамп

23:11

"99,99% смертности": участница шоу "Холостяк-11" рассказала про свою онкологию

22:43

Трамп хочет, чтоб Украина стояла за дверью пока он ведет переговоры с РФ - КуликВидео

22:40

Особняк с 25 спальнями продается за смешную цену: что ждет покупателей внутри

Реклама
22:19

То, что Надя не покажет: Кацурин обнародовал домашние фото Дорофеевой

22:06

Раскрыта грандиозная тайна Валерия Меладзе - детали

21:37

В Украине наткнулись на редкие куклы в секонд-хенде: стоят целое состояние

21:33

Что внутри в сумке у кенгуру: удивительные факты про животное

21:22

Предательница Королева начала мыть полы в Кремле - детали

21:18

Жена популярного голливудского актера совершила страшный суицид

21:03

Не о минералах: о чем США будут договариваться с Киевом на переговорахВидео

21:00

Сделает лицо моложе и свежее: как выбрать идеальную красную помаду

20:51

Сразу в двух областях: ВСУ мощно ударили по пунктам управления россиян

20:47

Низкорослые помидоры - топ сорта для вкусных салатов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять