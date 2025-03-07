Французские Mirage-2000 впервые отразили атаку РФ: сколько целей удалось сбить

Главное:
- Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Украины
- F-16 и Mirage-2000 отражали массированную атаку
В ночь на 7 марта 2025 года армия России нанесла комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования. Как рассказали Воздушные силы Украины, основным акцентом были объекты газодобывающей промышленности Украины.
Согласно данным радиотехнических войск, украинская ПВО зафиксировала и сопровождала 261 воздушную цель, среди которых 67 ракет различных типов и 194 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов, в частности:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 4 зенитных управляемых ракет С-300;
- 8 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 194 ударных БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы других типов.
Стоит отметить, что для отражения нападения врага привлекалась и истребительная авиация - самолеты F-16 и Mirage-2000. Более того, французские истребители только месяц назад прибыли в Украину, поэтому они впервые приняли участие в отражении вражеской воздушной атаки.
"Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - заявили в ВС.
134 воздушных целей удалось сбить:
- 25 крылатых ракет Х-101/Х-55см;
- 8 крылатых ракет Калибр;
- 1 управляемой авиационной ракеты Х-59/69;
- 100 ударных БпЛА типа Shahed (дронов других типов).
"Кроме того, до десяти вражеских ракет (не входят в статистику сбитых) - не достигли своих целей. 86 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - подытожили в Воздушных силах.
Атака на Украину 7 марта - что известно
Как писал Главред, утром 7 марта в Украине прозвучала масштабная тревога. Россия подняла в небо 10 бортов Ту-95 МС и МиГ-31К и осуществила пуски ракет.
К сожалению, семь областей Украины пострадали от атаки РФ. Под вражеский удар попал ряд регионов, а именно - Киевская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Полтавская, Одесская, Ивано-Франковская области.
Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, РФ атаковала дронами и ракетами газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Герои-спасатели и энергетики активно работают над ликвидацией последствий и принимают необходимые меры для стабилизации ситуации.
Больше важных новостей:
- Логистика РФ тонет в грязи Донбасса: Forbes раскрыло тяжелое положение врага
- "У них нет выбора": Трамп сделал важный анонс о мирном соглашении Украины и РФ
- Британия будет предоставлять Украине разведданные, но есть нюанс - The Guardian
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред