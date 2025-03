"У них нет выбора": Трамп сделал важный анонс о мирном соглашении Украины и РФ

О чем сказал Трамп:

У Украины не будет другого выбора, кроме как заключить мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете, пишет The New York Times.

По словам Трампа, и Россия, в свою очередь, также будет вынуждена заключить это соглашение.

"Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что определенным другим способом - другим способом, который знаю только я, - у них нет выбора". - сказал он.

Кроме этого, Трамп заявил, что представители США на переговорах в последние дни достигли значительных успехов в диалоге с Украиной и Россией.

В то же время он подчеркнул, что еще не определился, будет ли принимать личное участие в предстоящих встречах с Путиным и Зеленским в Саудовской Аравии.

Как сообщал Главред, недавно президент США Дональд Трампвыдвинул требование Саудовской Аравии. Запланированный визит, как известно, состоится "в ближайшие полтора месяца".

Также глава Штатов выступает за то, чтобы страны отказались от ядерного оружия. По его словам, США достигли значительного прогресса с Украиной и Россией за последние дни.

Более того, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить 5 статью НАТО о коллективной обороне. США, вероятно, будут помогать только странам, которые тратят на оборону установленный процент ВВП.

