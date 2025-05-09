Доллар внезапно пошел на взлет: каким будет курс валют с 12 мая

НБУ повысил курс доллара на 12 мая.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 12 мая

Какой курс евро установил НБУ

Что происходит на межбанке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на понедельник, 12 мая. В то же время евро наоборот подешевел. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара на 12 мая установили на уровне 41,5470 грн/долл. По сравнению с пятницей, 9 мая, стоимость доллара выросла на 3,57 копейки (с 41,5113 грн), что свидетельствует о сохранении тенденции к укреплению американской валюты.

видео дня

Тем временем евро несколько подешевел. Официальный курс европейской валюты на понедельник составляет 46,7528 грн/евро, что более чем на 13 копеек меньше, чем в предыдущий день (46,8870 грн).

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 9 мая курс гривни относительно доллара установился на уровне 41,53/41,56 грн/долл. Котировки евро колебались в диапазоне 46,75/47,77 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на пятницу, 9 мая, до 41,51 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем ранее. В то же время евро подешевел - гривня укрепилась на 18 копеек до 46,89 грн/евро.

Также с 12 по 18 мая курс доллара будет колебаться в пределах 41,25-41,65 грн, оставаясь ниже начала года. По словам эксперта Тараса Лесового, рынок будет оставаться стабильным, а НБУ будет контролировать ситуацию благодаря валютным интервенциям.

Как сообщал Главред, в начале мая курс доллара будет оставаться стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, предупреждает экономист Олег Пендзин. Причина - уменьшение инфляции из-за дешевых сезонных овощей, что даст Нацбанку основания скорректировать курс.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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