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"Обвал" доллара и "скачок" евро: каким будет курс валют до 18 мая

Мария Николишин
9 мая 2025, 04:00
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Банкир рассказал, каким будет курс валют с 12 по 18 мая.
'Обвал' доллара и 'скачок' евро: каким будет курс валют до 18 мая
Курс волют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

  • На следующей неделе официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 гривен
  • НБУ будет оставаться основным игроком на рынке
  • Стоимость евро будут определять мировые торги пары доллар/евро

На следующей неделе, с 12 по 18 мая, официальный курс доллара будет находиться в пределах 41,25-41,65 гривен, однако он будет оставаться ниже начального курса года (42,02 грн/долл). Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он подчеркнул, что НБУ будет оставаться основным игроком на рынке, и для равновесия между спросом и предложением могут несколько увеличиться объемы валютных интервенций, однако он останется на приемлемом уровне $600-800 млн в день.

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"До 20 мая валютный рынок будет находиться в относительном спокойствии из-за продолжительности периода уплаты налогов. То есть естественно спрос на валюту будет соразмерным предложению", - сказал Лесовой.

По его словам, стоимость евро будут определять мировые торги пары доллар/евро, а соотношение стоимости этих валют ожидается в пределах 1 евро = 1,13-1,15 долл.

"Вместе с тем не стоит ожидать, что доллар обвалится, а на этом фоне евро запрыгнет на радугу. Доллар остается ведущей валютой мира, в которой сосредоточено до 80% мирового капитала. Зато евро стало убежищем для части мировых инвесторов, которые на фоне таможенных решений Белого Дома решили по крайней мере на некоторое время уберечься от дальнейшего неизвестного", - отметил эксперт.

Банкир также поделился прогнозом основных показателей валютного рынка с 12 по 18 мая:

  • коридоры валютных изменений: 41,25-41,65 грн/долл и 45-48 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,6 грн/долл и 45-48 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Лесовой отметил, что на следующей неделе стоит ожидать медленное "продвижение" вверх курсовых показателей, однако такое движение не станет угрозой для стабильности рынка.

"Рынок является живым и текущие изменения могут быть минимальными и контролируемыми", - подытожил он.

'Обвал' доллара и 'скачок' евро: каким будет курс валют до 18 мая
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне. На пятницу, 9 мая, официальный курс доллара к гривне был установлен на уровне 41,51 грн/долл.

Финансовый эксперт Алексей Козырев говорил, что до конца недели, 9 мая, курс доллара будет колебаться в пределах от 41,05 до 42 грн.

В то же время, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в первой декаде мая ситуация на валютном рынке сохранится на нынешнем уровне, но в дальнейшем - изменится неблагоприятно для гривны.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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