Доллар на пороге скачка: эксперт рассказал, каким будет курс до 9 мая

Ключевыми факторами влияния на курс остаются переговоры по реструктуризации ВВП-варрантов и рост военных расходов, отметил Алексей Козырев.

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Финансовый эксперт назвал границы курса доллара до конца недели / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Главные тезисы Козырева:

До 9 мая курс наличного доллара в украинских банках будет колебаться от 41,05 до 42 грн

В обменниках курс доллара вырастет до 41,1-41,9 грн

НБУ имеет механизмы для сдерживания девальвации гривны

В ближайшие дни в украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. До конца недели, 9 мая, курс будет колебаться в пределах от 41,05 до 42 грн. Таким пронозом поделился финансовый эксперт Алексей Козырев.

Вечером 6 мая банки покупали доллар по 41,23 грн, а продавали по 41,83 грн. Это может означать возможное снижение курса покупки при росте курса продажи.

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В обменниках, по словам Козырева, курс также будет расти - в пределах 41,1-41,9 грн. На вечер 6 мая средний курс составлял 40,9/41,5 грн (покупка/продажа). Спред в обменниках будет оставаться на уровне 20-25 коп, в оптовых - 15-20 коп.

"Большинство обменников и банков будут работать со спредом (разница между курсами продажи и покупки - Главред) в пределах от 20 до 25 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек", - говорится в сообщении.

Козырев утверждает, что на валютный рынок влияют переговоры с владельцами украинских ВВП-варрантов, увеличение военных расходов и другие внутренние вызовы. В то же время НБУ имеет механизмы для сдерживания девальвации гривны благодаря ограниченному объему рынка и его регулируемости.

"Кроме того, в первой декаде мая клиентам банков следует профинансировать свои расчеты с персоналом за апрель, а также гривневые расходы на текущую хозяйственную деятельность. Это добавит предложения валюты на межбанке от экспортеров и станет положительным фактором для нацвалюты", - добавил он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

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Напомним, на 6 мая НБУ установил курс доллара на уровне 41,60 грн - гривня укрепилась на 11 копеек. Курс евро снизился до 47,19 грн.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиций "Глобус Банка" Тараса Лесового, в начале мая 2025 года валютный рынок Украины будет оставаться стабильным, без резких колебаний. Курс доллара с 5 по 11 мая ожидается в пределах 41,2-41,6 грн.

Как сообщал Главред, в первой декаде мая курс доллара останется стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, прогнозирует эксперт Олег Пендзин. По его словам, инфляция снизится из-за удешевления овощей, что позволит НБУ повысить официальный курс.

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Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более чем 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

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