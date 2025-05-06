Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шек

История вызывает большое беспокойство, ведь десерты часто покупаются для самых больших любителей полакомиться сладким - детей.

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В магазинном торте обнаружено аж 18 "Е"-пищевых добавок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Украинка нашла большое количество Е-добавок в магазинном торте

Ряд "Е"-добавок могут вызвать различные негативные последствия для здоровья

Опасные добавки, запрещенные в ЕС, свободно используются в Украине

Украинцы возмущены пищевым составом, на первый взгляд, вкусного, а на самом деле опасного десерта. Так, в магазинном торте насчитали аж 18 Е-шек. Что интересно, опасное лакомство стоит не дешево - цена торта достигла 355 грн, а за такие деньги хотелось бы получить более натуральный продукт. Фото торта и этикетки прислала Главреду читательница Анастасия С.

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Важно знать, что некоторые пищевые добавки имеют не просто накопительное действие и снижают иммунитет человека. Они способствуют появлению пищевой аллергии, значительно повышают частоту возникновения гипертонии, а также ожирения с диабетом. Поэтому перед приобретением того или иного продукта остановитесь на пару секунд и не ленитесь потратить время для прочтения этикетки с составом.

Что означает буква "Е" в кодировке пищевых добавок?

Пищевые Е-добавки используются, чтобы улучшить вкус, запах, цвет продуктов и продлить их свежесть. Медицинские источники различают безопасные и вредные виды этих веществ.

Существует система оценки допустимой ежедневной нормы потребления для каждой добавки, и в качественных продуктах эта норма не должна быть превышена.

На этикетках они обозначаются буквой "Е" с различными цифровыми кодами, указывающими на их функцию: красители (Е100-182), консерванты (Е200-299), антиоксиданты (Е300-399), стабилизаторы (Е400-499), эмульгаторы (Е500-599), усилители вкуса и аромата (Е600-699), а также другие (Е900-1105).

Какие "Е"-добавки можно употреблять?

Не все "Е" являются вредными. Как объясняют эксперты Greenpost, натуральные, такие как краситель из куркумы (Е100) или загуститель из водорослей агар-агар (Е406), обычно безопасны, если нет индивидуальной аллергии.

Идентичные натуральным добавки, хоть и производятся искусственно (например, уксус Е260 или каротины Е160), могут содержать остатки производства.

Не стоит путать "Е"-добавки с витамином Е, который в составе указывается именно как "витамин E".

Какие "Е"-добавки являются вредными?

Семейный врач Владимир Голокоз рассказал на своей странице в Instagram, какие пищевые добавки ни в коем случае нельзя употреблять:

Е952 (цикламат натрия): Подсластитель, который при расщеплении может становиться токсичным. Исследования связывают его с риском рака мочевого пузыря. В Украине разрешен в Украине разрешен.

Подсластитель, который при расщеплении может становиться токсичным. Исследования связывают его с риском рака мочевого пузыря. В Украине разрешен в Украине разрешен. Е222 (гидросульфат натрия): Консервант, который может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом при больших концентрациях. В Украине разрешен, но в ЕС считается опасным веществом.

Консервант, который может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом при больших концентрациях. В Украине разрешен, но в ЕС считается опасным веществом. Е211 (бензоат натрия): Консервант, содержащийся в некоторых ягодах и фруктах. Может накапливаться в организме, а длительное воздействие бензола связывают с лейкемией и проблемами с почками и печенью. Разрешен в Украине.

Консервант, содержащийся в некоторых ягодах и фруктах. Может накапливаться в организме, а длительное воздействие бензола связывают с лейкемией и проблемами с почками и печенью. Разрешен в Украине. Е131 (синий патентованный V): Краситель, который может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергии, гиперактивность и другие реакции. Запрещен в некоторых странах, но разрешен в Украине.

Краситель, который может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергии, гиперактивность и другие реакции. Запрещен в некоторых странах, но разрешен в Украине. Е110 ("закат солнца"): Краситель, который может вызвать аллергические реакции, тошноту, гиперактивность у детей и другие проблемы. Запрещен в ряде стран, но разрешен в Украине.

Краситель, который может вызвать аллергические реакции, тошноту, гиперактивность у детей и другие проблемы. Запрещен в ряде стран, но разрешен в Украине. Е122 (азорубин, кармуазин): Красный краситель, который в некоторых странах считается канцерогеном. Запрещен во многих странах, но разрешен в Украине.

Красный краситель, который в некоторых странах считается канцерогеном. Запрещен во многих странах, но разрешен в Украине. Е124 (понсо 4R, пунсовый 4R): Краситель, который в некоторых странах считается канцерогеном и запрещен. Разрешен в Украине.

Выглядит довольно цинично, что ряд действительно опасных пищевых добавок, которые в ЕС или строго лимитированы, или вообще запрещены из-за потенциальных рисков для здоровья, продолжают свободно использоваться украинскими производителями.

Нутрициолог и food-эксперт Аня Чу на своей странице в Instagram советует минимизировать количество вредных пищевых добавок в рационе.

"Рисковать или нет своим здоровьем - выбор каждого, но ответственность за детей - лежит на родителях. Старайтесь внимательно читать состав продуктов, которые попадают к детям", - заявила она.

Продукты питания в Украине - последние новости о ценах

Как сообщал Главред, в Украине цены на клубнику рекордно растут. Средний показатель по супермаркетам на момент мая - примерно 398,58 грн/кг, что заметно выше апрельской стоимости.

А вот на рынках Закарпатья сейчас килограмм свежей клубники стоит от 120 до 150 грн. По словам продавцов, несмотря на то, что в ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет.

А вот цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз. Спад связан с ухудшением качества сохраненной капусты и увеличением предложения ранней продукции.

Больше экономических новостей:

Что такое Е-номера? Е-номера - это коды пищевых добавок в продуктах питания, которые были основаны для использования в Европейском Союзе ("E" обозначает приставку "Европа"). Е-числа - это самые распространенные пищевые добавки, пишет Википедия. Они обычно находятся на этикетках пищевых продуктов в странах Европейского Союза. Оценка безопасности и утверждение является обязанностью Европейского органа по безопасности пищевых продуктов. E-номера встречаются также на маркировке продуктов питания в других странах, в том числе в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, Австралии, Новой Зеландии и Израиля. Они все чаще, хотя и редко, могут быть найдены на североамериканской упаковке, особенно в Канаде на импортируемых европейских товарах.

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