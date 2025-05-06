Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шек

Даяна Швец
6 мая 2025, 18:30
315
История вызывает большое беспокойство, ведь десерты часто покупаются для самых больших любителей полакомиться сладким - детей.
Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шек
В магазинном торте обнаружено аж 18 "Е"-пищевых добавок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Украинка нашла большое количество Е-добавок в магазинном торте
  • Ряд "Е"-добавок могут вызвать различные негативные последствия для здоровья
  • Опасные добавки, запрещенные в ЕС, свободно используются в Украине

Украинцы возмущены пищевым составом, на первый взгляд, вкусного, а на самом деле опасного десерта. Так, в магазинном торте насчитали аж 18 Е-шек. Что интересно, опасное лакомство стоит не дешево - цена торта достигла 355 грн, а за такие деньги хотелось бы получить более натуральный продукт. Фото торта и этикетки прислала Главреду читательница Анастасия С.

видео дня
  • Украинка обнаружила 18 пищевых добавок "Е" в торте
    Украинка обнаружила 18 пищевых добавок "Е" в торте фото: читатели Главреда
  • Украинка обнаружила 18 пищевых добавок "Е" в торте
    Украинка обнаружила 18 пищевых добавок "Е" в торте фото: читатели Главреда

Важно знать, что некоторые пищевые добавки имеют не просто накопительное действие и снижают иммунитет человека. Они способствуют появлению пищевой аллергии, значительно повышают частоту возникновения гипертонии, а также ожирения с диабетом. Поэтому перед приобретением того или иного продукта остановитесь на пару секунд и не ленитесь потратить время для прочтения этикетки с составом.

Что означает буква "Е" в кодировке пищевых добавок?

Пищевые Е-добавки используются, чтобы улучшить вкус, запах, цвет продуктов и продлить их свежесть. Медицинские источники различают безопасные и вредные виды этих веществ.

Существует система оценки допустимой ежедневной нормы потребления для каждой добавки, и в качественных продуктах эта норма не должна быть превышена.

На этикетках они обозначаются буквой "Е" с различными цифровыми кодами, указывающими на их функцию: красители (Е100-182), консерванты (Е200-299), антиоксиданты (Е300-399), стабилизаторы (Е400-499), эмульгаторы (Е500-599), усилители вкуса и аромата (Е600-699), а также другие (Е900-1105).

Какие "Е"-добавки можно употреблять?

Не все "Е" являются вредными. Как объясняют эксперты Greenpost, натуральные, такие как краситель из куркумы (Е100) или загуститель из водорослей агар-агар (Е406), обычно безопасны, если нет индивидуальной аллергии.

Идентичные натуральным добавки, хоть и производятся искусственно (например, уксус Е260 или каротины Е160), могут содержать остатки производства.

Не стоит путать "Е"-добавки с витамином Е, который в составе указывается именно как "витамин E".

Какие "Е"-добавки являются вредными?

Семейный врач Владимир Голокоз рассказал на своей странице в Instagram, какие пищевые добавки ни в коем случае нельзя употреблять:

  • Е952 (цикламат натрия): Подсластитель, который при расщеплении может становиться токсичным. Исследования связывают его с риском рака мочевого пузыря. В Украине разрешен в Украине разрешен.
  • Е222 (гидросульфат натрия): Консервант, который может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом при больших концентрациях. В Украине разрешен, но в ЕС считается опасным веществом.
  • Е211 (бензоат натрия): Консервант, содержащийся в некоторых ягодах и фруктах. Может накапливаться в организме, а длительное воздействие бензола связывают с лейкемией и проблемами с почками и печенью. Разрешен в Украине.
  • Е131 (синий патентованный V): Краситель, который может вызывать расстройства желудочно-кишечного тракта, аллергии, гиперактивность и другие реакции. Запрещен в некоторых странах, но разрешен в Украине.
  • Е110 ("закат солнца"): Краситель, который может вызвать аллергические реакции, тошноту, гиперактивность у детей и другие проблемы. Запрещен в ряде стран, но разрешен в Украине.
  • Е122 (азорубин, кармуазин): Красный краситель, который в некоторых странах считается канцерогеном. Запрещен во многих странах, но разрешен в Украине.
  • Е124 (понсо 4R, пунсовый 4R): Краситель, который в некоторых странах считается канцерогеном и запрещен. Разрешен в Украине.

Выглядит довольно цинично, что ряд действительно опасных пищевых добавок, которые в ЕС или строго лимитированы, или вообще запрещены из-за потенциальных рисков для здоровья, продолжают свободно использоваться украинскими производителями.

Нутрициолог и food-эксперт Аня Чу на своей странице в Instagram советует минимизировать количество вредных пищевых добавок в рационе.

"Рисковать или нет своим здоровьем - выбор каждого, но ответственность за детей - лежит на родителях. Старайтесь внимательно читать состав продуктов, которые попадают к детям", - заявила она.

Продукты питания в Украине - последние новости о ценах

Как сообщал Главред, в Украине цены на клубнику рекордно растут. Средний показатель по супермаркетам на момент мая - примерно 398,58 грн/кг, что заметно выше апрельской стоимости.

А вот на рынках Закарпатья сейчас килограмм свежей клубники стоит от 120 до 150 грн. По словам продавцов, несмотря на то, что в ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет.

А вот цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз. Спад связан с ухудшением качества сохраненной капусты и увеличением предложения ранней продукции.

Больше экономических новостей:

Что такое Е-номера?

Е-номера - это коды пищевых добавок в продуктах питания, которые были основаны для использования в Европейском Союзе ("E" обозначает приставку "Европа"). Е-числа - это самые распространенные пищевые добавки, пишет Википедия.

Они обычно находятся на этикетках пищевых продуктов в странах Европейского Союза. Оценка безопасности и утверждение является обязанностью Европейского органа по безопасности пищевых продуктов. E-номера встречаются также на маркировке продуктов питания в других странах, в том числе в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, Австралии, Новой Зеландии и Израиля.

Они все чаще, хотя и редко, могут быть найдены на североамериканской упаковке, особенно в Канаде на импортируемых европейских товарах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал продукция продукт продукты питания десерт новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шек

Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шек

18:30Экономика
Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

18:16Война
Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

17:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Обидно, больно": Сумская обратилась к Зеленскому и рассказала, что случилось

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

"Об этом все кричали": лейтенант ВСУ - о наступлении на Сумы

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Веру Брежневу позвали замуж - кто стал суженным

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

Гороскоп на завтра 7 мая: Водолеям - развлечения, Близнецам - новое знакомство

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

Последние новости

18:50

ВСУ готовят сюрприз: Украина разрабатывает новые дроны, которые могут изменить войну

18:45

Кабмин изменил порядок призыва украинцев на военную службу во время мобилизации

18:30

Целая таблица Менделеева: в магазинном торте за 300 гривен насчитали 18 Е-шекФото

18:21

Что посадить в мае в открытый грунт: эти овощи и ягоды дадут хороший урожай

18:20

Россияне продвинулись в двух областях: в DeepState назвали направления

Способна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войнойСпособна ли перестрелка между Индией и Пакистаном стать большой войной
18:16

Почему Украина не будет бить по Москве 9 мая и может выбрать другие цели - WP

18:09

Сорняки исчезнут и не вернутся, если облить их одним средством: садоводы дали совет

17:42

Беспрецедентный случай: в Германии со второй попытки избрали нового канцлера

17:37

Когда ждать повышения налогов в Украине: в Верховной Раде дали ответ

Реклама
17:33

РФ может начать новое наступление на Черниговщину: названа главная цель оккупантов

17:27

Получить водительские права станет сложнее: в Украине вводят новые правила

17:27

"Соучастие в преступлениях": МИД об участии иностранных войск в параде в Москве

17:20

Одним повезет, а других ждут проблемы: гороскоп на май для всех знаков зодиакаВидео

17:14

Можно ли молиться лежа: священник дал однозначный ответВидео

17:09

Для чего нужно разжигать костры 7 мая: какой праздник и день ангела

16:39

ВСУ наносят РФ поражение в районе Теткино: эксперт объяснил, что там происходит

16:31

Загадка для самых умных: найдите змею среди арбузов за 7 секунд

16:28

У Путина истерично пригрозили "ответом" Украине за игнорирование "перемирия"

16:25

Одна ошибка стоит целой пенсии: украинцы могут потерять право на выплаты

16:14

Россияне пытаются прорваться на Днепропетровщину до определенной даты - что известно

Реклама
16:02

Кадыров клянчит, чтобы его уволили с должности главы Чечни - СМИ

15:48

Приказ отдал не Трамп, Белый дом не знал об остановке помощи Украине - Reuters

15:46

Почему клубника не ягода: ученые поразили объяснением

15:35

Украинцы могут получить скидку в 75% на коммуналку: как легко оформить

15:31

Украина и Россия провели масштабный обмен: сколько пленных вернулось домойФото

15:30

Где "странный" листок: только самые внимательные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ за 5 секунд

15:25

Участник Нацотобора на Евровидение-2025 был задержан полицией - что произошло

15:24

Поворотный момент: 4 зодиака зодиака, которых ждут перемены в мае

15:19

Вручную или в посудомойке: как экономнее мыть посуду

15:10

"Какой-то треш": внук Пугачевой раскрыл свой неизлечимый диагноз

15:04

Гибнут за медали к 9 мая: Ступак рассказал о потерях РФ на горячем направлении

14:58

"Один из последних шестидесятников": умер выдающийся украинский писатель

14:45

"Огромная ошибка": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в Евросоюз

14:34

Даже следа не останется: как отмыть хну с рук за 5 минутВидео

14:30

Поляки анонсировали новую блокаду границы с Украиной - в чем причина

14:28

Кому повысят пенсию в июне 2025: сколько добавляют и когда ждать выплат

14:10

В Украину идут заморозки и дожди: синоптик предупредила о резкой смене погоды

13:59

Как убрать пятна кофе с одежды: простые и эффективные способы

13:52

Неповторимый рецепт "Битого редиса", который затмит все блюда на столе

13:41

"Законные цели": генерал намекнул, чем и как могут ударить по Москве на 9 мая

Реклама
13:30

Цены на клубнику в Украине рекордно растут: где дешевле купить любимую ягоду

13:00

Предательница Клара Новикова засветилась на росТВ и огорошила своим видом

12:59

Летнего тепла ждать не стоит: скоро Украину накроет мощный антициклон

12:45

Угроза нового наступления РФ на юге: полковник ВСУ раскрыл данные разведки

12:44

Бывшая жена Positiff позвонила ему среди ночи: "Что такое настоящий развод?"

12:40

"Задолженность по кредиту": украинцам рассылают SMS от псевдо-Ощадбанка

12:37

РФ взяла паузу: в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем

12:34

"Руки-ноги целые, какой ты ветеран": во Львове произошел конфликт с военным в банке

12:11

Трамп сказал, что Путин склоняется к миру - озвучен "интересный" аргумент

12:10

"Ходячий труп": Киркоров еле передвигается из-за тяжелой болезни - росСМИ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять