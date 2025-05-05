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Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело

Руслана Заклинская
5 мая 2025, 12:51
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Увеличение предложения ранних овощей приводит к их удешевлению.
Цены на ранние овощи и фрукты в Украине полетели вниз: что внезапно подешевело
В Украине значительно упали цены на ранние овощи / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какие овощи подешевели в конце апреля
  • Что подорожало за неделю
  • Как изменились цены на фрукты

В течение недели в Украине снизились цены на многие виды ранних овощей, что типично для начала сезона. В категории фруктов наблюдаются как незначительный рост, так и снижение цен на отдельные позиции. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

После месячного роста цены на белокочанную капусту упали до 40-48 грн/кг ($0,96-1,15/кг), что на 10% дешевле по сравнению с концом позапрошлой недели. Снижение цены связано с ухудшением качества сохраненной капусты и увеличением предложения ранней продукции.

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Цены на репчатый лук также снизились - с 15-20 до 14-20 грн/кг. В то же время участники рынка ожидают дальнейшее снижение.

Третью неделю подряд снижаются цены на огурцы. Их стоимость опустилась до 25-50 грн/кг ($0,96-1,69/кг). Также подешевели томаты и сладкий перец, на 2 мая их цена не превышала 70-95 грн/кг ($1,68-2,40/кг) и 95-110 грн/кг соответственно.

Кроме этого, существенно снизилась цена на редис - с 45-50 грн/кг до 23-25 грн/кг, пекинскую капусту - с 50-60 грн/кг до 30-35 грн/кг, салат - с 55-75 грн/кг до 30-40 грн/кг и зеленый лук - с 160-200 грн/кг до 90-95 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

В то же время немного подорожали цветная капуста и кабачок. Верхняя граница стоимости цветной капусты выросла до 120 грн/кг, а кабачок подорожал с 50-100 до 105-110 грн/кг.

На рынке фруктов наблюдаются менее значительные колебания. Подорожали яблоки (расширился диапазон цен до 32-48 грн/кг) и снизилась цена на груши (до 100-110 грн/кг). Также подешевела садовая земляника - с 230-250 грн/кг до 180-230 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на морковь, несмотря на сокращение запасов в хранилищах. Причины падения - слабый спрос и поступление большого количества польской продукции.

Также цены на тепличные огурцы в Украине снизились на 12%, до 40-70 грн/кг. Теплая погода ускорила созревание огурцов в теплицах, а также на рынке появилась продукция из пленочных теплиц.

Кроме этого, весенние заморозки нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры извиняются за возможные потери урожая клубники, помидоров и других овощей.

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