"Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

Вы узнаете:
- Какой овощ может быть в дефиците из-за заморозков
- Что будет с урожаем клубники
Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.
В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.
В частности, пользователь Tik Tok Екатерина из Бериславского районна на Херсонщине показала, как выглядит рассада помидоров после заморозков.
@katerina_1505nk#viral_video#fyp#бериславськийрайон ##херсонщина♬ оригінальний звук - d3dlanastroyou
Пользователь Tik Tok Виктория Стадникова из Днепропетровской области пишет, что стоит готовиться к "бешеным ценам на заморские овощи и фрукты".
Жители Винницкой области спасали свою клубнику от заморозков.
Фермер из Львовской области также показал свое поле клубники, пострадавшего от внезапного похолодания.
"Обещали +3, есть минус 1. Так, все не покрыто, массовое цветение", – комментирует мужчина.
Фермеры надеются, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему.
Как писал Главред, весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.
Заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. Кроме того, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.
Тем временем с понедельника, 5 мая, в Украину придет холодная воздушная масса, поэтому температура резко снизится. По словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в западных, северных, большинстве центральных областях Украины значительно похолодает.
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