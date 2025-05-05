"Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

Фермеры надеются, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему.

https://glavred.info/economics/gotovimsya-k-beshenym-cenam-kakie-frukty-i-ovoshchi-ubili-zamorozki-v-ukraine-10661771.html Ссылка скопирована

В Украине прогнозируется неурожай овощей и фруктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой овощ может быть в дефиците из-за заморозков

Что будет с урожаем клубники

Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.

видео дня

В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

В частности, пользователь Tik Tok Екатерина из Бериславского районна на Херсонщине показала, как выглядит рассада помидоров после заморозков.

Пользователь Tik Tok Виктория Стадникова из Днепропетровской области пишет, что стоит готовиться к "бешеным ценам на заморские овощи и фрукты".

Жители Винницкой области спасали свою клубнику от заморозков.

Фермер из Львовской области также показал свое поле клубники, пострадавшего от внезапного похолодания.

"Обещали +3, есть минус 1. Так, все не покрыто, массовое цветение", – комментирует мужчина.

Фермеры надеются, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему.

Как писал Главред, весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.

Заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. Кроме того, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.

Тем временем с понедельника, 5 мая, в Украину придет холодная воздушная масса, поэтому температура резко снизится. По словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в западных, северных, большинстве центральных областях Украины значительно похолодает.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред