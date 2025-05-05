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"Готовимся к бешеным ценам": какие фрукты и овощи убили заморозки в Украине

Анна Ярославская
5 мая 2025, 10:13
171
Фермеры надеются, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему.

Цены на продукты, овощи, фрукты
В Украине прогнозируется неурожай овощей и фруктов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой овощ может быть в дефиците из-за заморозков
  • Что будет с урожаем клубники

Весенние заморозки нанесли значительный ущерб сельскохозяйственным культурам в Украине. Фермеры жалуются, что из-за похолодания есть риск потери урожая клубники, помидоров и других овощных культур.

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В соцсетях фермеры публикуют кадры уничтоженных морозом растений.

В частности, пользователь Tik Tok Екатерина из Бериславского районна на Херсонщине показала, как выглядит рассада помидоров после заморозков.

Пользователь Tik Tok Виктория Стадникова из Днепропетровской области пишет, что стоит готовиться к "бешеным ценам на заморские овощи и фрукты".

Скриншот

Жители Винницкой области спасали свою клубнику от заморозков.

Скриншот

Фермер из Львовской области также показал свое поле клубники, пострадавшего от внезапного похолодания.

"Обещали +3, есть минус 1. Так, все не покрыто, массовое цветение", – комментирует мужчина.

Фермеры надеются, что некоторые растения могут восстановиться после заморозков, если повреждения не затронули корневую систему.

Как писал Главред, весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.

Заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. Кроме того, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.

Тем временем с понедельника, 5 мая, в Украину придет холодная воздушная масса, поэтому температура резко снизится. По словам синоптика Натальи Диденко, сегодня в западных, северных, большинстве центральных областях Украины значительно похолодает.

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