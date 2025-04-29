Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

Кратковременные похолодания в мае могут создать дополнительные риски для урожая.

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Как весенние заморозки отразятся на урожае / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какой регион пострадал больше всего из-за заморозков

Какие фруктовые деревья выдержали существенное снижение температуры

Весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.

Как пишет AgroReview, заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. В садах, расположенных на холмах, температура воздуха была несколько выше, что уменьшило уровень потерь.

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По словам фермеров, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.

Для яблок и груш экономический ущерб будет минимальным, но качество плодов может ухудшиться, особенно в отношении их длительного хранения. Наиболее сформированные завязи косточковых культур, таких как персики, черешня, нектарин и абрикос, преимущественно выдержали заморозки.

Из-за весенних заморозков урожай черешни, персика, нектарина и абрикоса может оказаться ниже ожидаемого. Для обеспечения стабильности поставок этих фруктов страна будет зависеть от импорта из стран ЕС, Турции и Центральной Азии.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

В мае будут новые заморозки

Метеорологическая служба предупреждает о возможности новых заморозков до середины мая, в частности, в центральных и западных регионах страны.

Кратковременные похолодания могут создать дополнительные риски для урожая.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной — температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов meteo.ua и meteofor обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.

Народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что с 29 апреля в Украину вернется потепление. Погода в мае будет жаркой.

По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.

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