Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

Вы узнаете:
- Какой регион пострадал больше всего из-за заморозков
- Какие фруктовые деревья выдержали существенное снижение температуры
Весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.
Как пишет AgroReview, заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. В садах, расположенных на холмах, температура воздуха была несколько выше, что уменьшило уровень потерь.
По словам фермеров, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.
Для яблок и груш экономический ущерб будет минимальным, но качество плодов может ухудшиться, особенно в отношении их длительного хранения. Наиболее сформированные завязи косточковых культур, таких как персики, черешня, нектарин и абрикос, преимущественно выдержали заморозки.
Из-за весенних заморозков урожай черешни, персика, нектарина и абрикоса может оказаться ниже ожидаемого. Для обеспечения стабильности поставок этих фруктов страна будет зависеть от импорта из стран ЕС, Турции и Центральной Азии.
В мае будут новые заморозки
Метеорологическая служба предупреждает о возможности новых заморозков до середины мая, в частности, в центральных и западных регионах страны.
Кратковременные похолодания могут создать дополнительные риски для урожая.
Погода в Украине - прогнозы
Как писал Главред, погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной — температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов meteo.ua и meteofor обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.
Народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что с 29 апреля в Украину вернется потепление. Погода в мае будет жаркой.
По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.
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