Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

Анна Ярославская
29 апреля 2025, 11:32
686
Кратковременные похолодания в мае могут создать дополнительные риски для урожая.
Заморозки, фрукты, рынки
Как весенние заморозки отразятся на урожае / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой регион пострадал больше всего из-за заморозков
  • Какие фруктовые деревья выдержали существенное снижение температуры

Весенние заморозки в ночь на 28 апреля негативно повлияли на украинские сады. Температура воздуха местами снизилась до -5..-6 градусов, что повлекло за собой значительные повреждения плодов. Больше всего жалоб поступило из Винницкой области.

Как пишет AgroReview, заморозки затронули не только косточковые фрукты, но и яблоневые и грушевые сады, которые обычно считаются более устойчивыми к холодам. В садах, расположенных на холмах, температура воздуха была несколько выше, что уменьшило уровень потерь.

видео дня

По словам фермеров, часть урожая садовой земляники получила повреждения, что может повлиять на урожай ягод в этом сезоне.

Для яблок и груш экономический ущерб будет минимальным, но качество плодов может ухудшиться, особенно в отношении их длительного хранения. Наиболее сформированные завязи косточковых культур, таких как персики, черешня, нектарин и абрикос, преимущественно выдержали заморозки.

Из-за весенних заморозков урожай черешни, персика, нектарина и абрикоса может оказаться ниже ожидаемого. Для обеспечения стабильности поставок этих фруктов страна будет зависеть от импорта из стран ЕС, Турции и Центральной Азии.

Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике инфографика
Как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике / Инфографика: Главред

В мае будут новые заморозки

Метеорологическая служба предупреждает о возможности новых заморозков до середины мая, в частности, в центральных и западных регионах страны.

Кратковременные похолодания могут создать дополнительные риски для урожая.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, погода в Украине в мае 2025 обещает быть контрастной — температура воздуха может меняться от жары до прохлады. Синоптики Укргидрометцентра не исключают даже заморозки. Тем временем прогнозы погодных сайтов meteo.ua и meteofor обещают дождливый май на западе Украины. На востоке месяц будет достаточно теплым, а в Одесской области и в Крыму будет аномально холодно.

Народный синоптик Станислав Щедрин заявил, что с 29 апреля в Украину вернется потепление. Погода в мае будет жаркой.

По прогнозу Щедрина, первая декада мая будет преимущественно без осадков. Температура будет в пределах +22 - +25 градусов. Ночью +9 - +14 градусов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик фрукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

12:24Война
"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

12:01Война
На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

Сорняки во дворе исчезнут, если опрыскать их одним простым средством

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"На поддержку российской армии": известная певица рассказала правду об Ани Лорак

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

"Благодарю Бога за это счастье": Могилевская впервые показала своего мужа

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

"Пойдем под венец": Melovin подтвердил отношения с известной певицей

Последние новости

12:59

Рецепт идеального шашлыка, который тает во рту - маринуется всего час

12:52

Цены ползут вверх: в Украине быстро дорожает базовый продукт

12:46

Лидер рок-группы Хейтспіч рассказал, где служит и как выбирал должность

12:43

Китай предложил путь к миру в Украине: что заявили в Пекине

12:24

План Трампа опасен для Украины, США требуют трех "уступок" – Politico

Будет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 годаБудет скакать напряжение, но есть шанс избежать отключений: Александр Харченко - о лете 2025 года
12:16

ЕС может отделить вступление Молдовы от Украины: кто может получить зеленый свет

12:08

Кошка может говорить к человеку: что означает мяуканье кота, его виды и значениеВидео

12:01

Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

12:01

"Это невозможно": Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня

Реклама
11:55

Новая почта изменила тарифы доставки посылок: сколько теперь нужно платить

11:43

На Днепропетровщине объявили обязательную эвакуацию: список населенных пунктов

11:32

Заморозки повредили сады в Украине: какие ягоды и фрукты будут в дефиците

11:27

Секрет раскрыт: какое первое название Харькова и как город назывался раньшеВидео

11:11

Китайский гороскоп на завтра 30 апреля: Быкам - переедание, Тиграм - разлука

11:02

Макрон рассказал о роли встречи Зеленского и Трампа: СМИ обнародовали детали

10:52

В Украине переписали цены на ряд продуктов: что подорожало больше всего

10:45

"Дала жару": Николь Кидман в черном боди ошарашила стройной фигуройВидео

10:09

Жара, грозы и заморозки: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в мае

10:07

Тодоренко беременна третьим: путинистка Валерия "слила" секрет запроданки

10:06

Огонь расплаты: ВСУ разбомбили важную переправу оккупантов на Луганщине

Реклама
09:33

Дмитрий Комаров решился на отчаянный шаг после развода - детали

09:13

Укрепление доллара в Украине: каким будет курс американской валюты

09:07

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 апреля (обновляется)

09:02

Не 24 августа: историк назвал настоящую дату Дня Независимости УкраиныВидео

08:59

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

"Хотим окончания войны": в ООН отреагировали на путинское "перемирие"

08:28

Очередное "перемирие"… ради войнымнение

08:16

Трамп поделился мыслями о Зеленском и Путине: ключевые моменты интервью

08:13

"Попалась": Леся Никитюк впервые показала округлый животик

08:10

После 9 мая для Путина ситуация резко изменитсямнение

07:50

Зачем Путину "перемирие" на День победы: в ISW назвали главные цели Кремля

07:29

Советский пережиток, или нет: почему в Украине не празднуют День труда

06:41

Переговоры о завершении войны в Украине в самом разгаре: Вэнс оценил шансы на успех

05:55

Гороскоп на завтра 30 апреля: Львам - радостная новость, Ракам - важное решение

05:50

Необычная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с японкой за 33 секунды

05:23

В мире заканчивается скумбрия: эксперты рассказали, чем заменить рыбу

04:45

Как правильно - "серцевий біль" или "сердечний біль": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:02

Какой соус полезнее - кетчуп или горчица: специалисты поставили точку в спореВидео

03:30

Гороскоп на май 2025 для Дев: перемены, карьерный рост, финансовые обязательства

02:09

Папины детки: Меган Маркл показала детей от принца Гарри

Реклама
02:04

Горят автомобили и частный дом: Киев атаковали ударные дроны

01:40

Вэнс не верит в победу Украины в войне против РФ: что сказали в США

01:30

"Потерпела неудачу": как складывается личная жизнь Дженнифер Энистон сейчас

00:54

"Справедливость приходит": Зеленский отреагировал на ликвидацию генерала РФ

28 апреля, понедельник
23:59

Съезжаются бригады со всей Украины: новые подробности атаки газовый объект в Черкассах

23:54

Еще один Уизли: звезда "Гарри Поттера" во второй раз стал отцом

23:53

"В ближайшие 8-10 дней": Макрон пообещал, что Европа и США усилят давление на РФ

23:17

Вдова Виталия Билоножко трогательно почтила память покойного певца

23:06

Трамп четко ответил, планирует ли баллотироваться в президенты в 2028 году

23:06

Зеленский отреагировал на путинское перемирие: что сказал президент

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять