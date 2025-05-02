В Украине "обвалились" цены на помидоры: сколько стоит популярный овощ

Главное:
- Цены на помидоры опустились до 70–100 грн за килограмм
- Давление на стоимость оказывает стабильный импорт томатов
В Украине цены на помидоры опустились до 70–100 грн за килограмм, что примерно на 18% ниже по сравнению с концом предыдущей рабочей недели.
Снижение цен связано прежде всего с ростом объемов сбора томатов в тепличных хозяйствах по всей стране, а также с невысоким спросом на внутреннем рынке, пишет EastFruit.
Отмечается, что дополнительное давление на стоимость оказывает стабильный импорт томатов из-за рубежа.
По информации участников рынка, предложение отечественных тепличных помидоров продолжает увеличиваться, поскольку всё больше украинских хозяйств запускают сезонную продажу этой продукции.
На данный момент тепличные томаты в Украине стоят в среднем на 15% дороже, чем в аналогичное время прошлого года.
При этом эксперты не исключают дальнейшего снижения цен: если спрос останется на текущем уровне, производителям, скорее всего, придётся снижать отпускные цены, чтобы избежать переполнения складов нереализованной продукцией.
Ранее сообщалось о том, сколько придется платить украинцам за популярный продукт. Аналитик отметил, что цена будет зависеть от погодных условий и ситуации на рынке.
Напомним, ранее сообщалось о том, что цена на популярный продукт увеличилась. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести по более демократичным ценам, то с наступлением сезона пикников стоимость существенно выросла.
Напомним, как сообщал Главред, в связи с ухудшением качества прошлогодней белокочанной капусты вследствие длительного хранения на этой неделе цены на нее в Украине резко снизились.
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