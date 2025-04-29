Доллар ушел в крутое пике в конце апреля: новый курс валют

НБУ снизил курс доллара к гривне на последний день апреля.

https://glavred.info/economics/dollar-ushel-v-krutoe-pike-v-konce-aprelya-novyy-kurs-valyut-10660226.html Ссылка скопирована

Доллар обвалился в конце апреля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 30 апреля

Насколько подешевел евро

Сколько стоит валюта на наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на последний день апреля. За месяц американская валюта подорожала на 9 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне в среду, 30 апреля, установили на уровне 41,56 грн/долл. Гривня укрепилась на 18 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

видео дня

Гривня также усилила свои позиции относительно евро. Официальный курс евро на 30 апреля установили на уровне 47,28 грн за один евро, что на 11 копеек меньше, чем предыдущий курс.

На межбанковском рынке курс доллара также снизился на 10 копеек и сейчас составляет 41,56-41,65 гривен за доллар (курс купли-продажи). На наличном рынке доллар упал на 10 копеек - до 41,85 гривен за 1 доллар.

Курс долара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в начале недели курс доллара в Украине вырос. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 28 апреля 2025 года на уровне 41,7513 грн/долл. (+0,0623 грн), а евро стоит 47,3856 грн (-0,0315 грн).

Также на прошлой неделе на валютном рынке Украины вырос дефицит иностранной валюты, что заставило НБУ увеличить интервенции до 619 млн долларов и ослабить гривню на 0,9%. Несмотря на это, розничный сегмент оставался профицитным, хотя объемы продажи валюты уменьшились.

Кроме этого, курс доллара в Украине до конца недели в банках будет колебаться в пределах 41,20-42,20 грн/доллар, а курс евро - от 46,40 до 48,30 грн/евро. На межбанке курс доллара ожидается в пределах 41,40-42,05 грн/долл, а евро - 46,57-48,15 грн/евро.

Читайте также:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред