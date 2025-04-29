Доллар продолжит расти: украинцам сказали, каким будет курс в ближайшие дни

Прогноз курса доллара и евро на 28 апреля - 2 мая.

https://glavred.info/economics/dollar-prodolzhit-rasti-ukraincam-skazali-kakim-budet-kurs-v-blizhayshie-dni-10660109.html Ссылка скопирована

Каким будет курс доллара с 28 апреля по 2 мая / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Ключевые тезисы:

На этой неделе курс доллара будет в пределах от 41,20 до 42,20 грн/долл

Курс евро будет от 46,40 до 48,30 грн/евро

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 41,20 до 42,20 грн/долл. Об этом сообщил аналитик Алексей Козырев в материале для Минфин.

По его словам, курс евро в банках будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 46,40 до 48,30 грн/евро.

видео дня

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут работать со спредом по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 50 копеек. Оптовые обменники будут работать со спредом в 15-20 копеек по доллару и около 20-30 копеек по евро", - подчеркнул он.

Аналитик также рассказал, что котировки доллара на межбанке будут находиться в пределах коридора от 41,40 до 42,05 грн/долл, а курс евро на торгах на этой неделе - от 46,57 до 48,15 грн/евро.

"Нацбанк вынужден будет ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара, чтобы максимально сглаживать курсовые перекосы на нашем рынке как по доллару, так и, опосредованно, по евро", - подчеркнул Козырев.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на прошлой неделе валютный рынок Украины столкнулся с ростом дефицита иностранной валюты, что вынудило Национальный банк значительно увеличить свои интервенции и допустить ослабление гривны.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский заявил, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро. По его словам, в мае курс гривны будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн за доллар, курс евро 46,0-49,0 грн за евро.

В то же время, в макропрогнозе инвесткомпании ICU сообщается, что Национальный банк Украины не будет ослаблять гривну длительное время и курс доллара вырастет лишь до 43,5 гривен до конца 2025 года.

Читайте также:

Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред