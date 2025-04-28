Доллар и евро подорожали: какой курс валют 28 апреля в Украине

Вы узнаете:
- Какой курс валют в НБУ
- Какой курс валют в "ПриватБанке"
- Какой курс валют в обменных пунктах
Курс доллара Украины вырос в начале недели. Единая европейская валюта также подорожала.
В частности, Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Американская валюта дорожает четвертый день подряд.
Официальный курс на 28 апреля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7513 гривен за 1 доллар (+0,0623 грн).
Официальный курс евро составил 47,3856 гривен за 1 евро (-0,0315 грн).
Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 28 апреля, подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 5 копеек - до 47,85 гривни за евро.
Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 46,85 гривен за единицу иностранной валюты.
Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник вырос на 18 копеек и составляет 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 28 апреля, подорожал сразу на 46 копеек и составляет 48,08 гривни.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,45 гривен, евро по 47,00 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,80-41,83 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Курс валют в Украине - последние новости
Как писал Главред, в течение текущей недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. С 28 апреля по 4 мая курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а разница между курсами будет незначительной. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
Недавно кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро. По его прогнозу, в мае курс доллара будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн, а европейская валюта будет стоить 46,0-49,0 грн за евро.
Между тем аналитик Алексей Козырев считает, что Нацбанк не допустит никак особого проседания курса доллара в Украине. Однако и говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны к доллару, исходя из курса доллара в 45 гривен, не приходится.
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