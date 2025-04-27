Что будет с долларом в ближайшее время: банкир ответил, ждать ли крутого пике

Эксперт спрогнозировал сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 4 мая.

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Валютный прогноз банкира с 28 апреля по 4 мая / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Каким будет курс доллара в Украине с 28 апреля по 4 мая

Сколько будут стоить 100 долларов

В течение следующей недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. С 28 апреля по 4 мая курсовые показатели межбанка и наличного рынка выровняются, а разница между курсами будет незначительной. Таким прогнозом поделился начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, за первые четыре месяца года официальный курс может снизиться на 1,5-1%.

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Он прогнозирует, что курс доллара с 28 апреля по 4 мая стоит ожидать в пределах 41,2 - 41,6 гривны за доллар на межбанке и 41,2 - 41,6 гривны за доллар на наличном рынке.

Таким образом, до 4 мая за 100 долларов в Украине придется заплатить около 4120-4160 гривен, а сумма в 1000 долларов обойдется в пределах 41 200-41 600 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, на понедельник, 28 апреля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,75 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем 26 апреля. Таким образом, гривна незначительно упала относительно американской валюты. А официальный курс европейской валюты установили на уровне 47,38 грн/евро, что на 3 копейки меньше, чем накануне.

Недавно кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро. По его прогнозу, в мае курс доллара будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн, а европейская валюта будет стоить 46,0-49,0 грн за евро.

Между тем аналитик Алексей Козырев считает, что Нацбанк не допустит никак особого проседания курса доллара в Украине. Однако и говорить о сильном долгосрочном укреплении гривны к доллару, исходя из курса доллара в 45 гривен, не приходится.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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