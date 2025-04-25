'Скачок' цен в мае: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

Сейчас наблюдается удешевление одних видов мяса и подорожание других.

https://glavred.info/economics/skachok-cen-v-mae-izvestno-kakie-vidy-myasa-podorozhayut-bolshe-vsego-10659191.html Ссылка скопирована

Цены на мясо в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В мае цены на некоторые продукты могут снизиться

В частности, возможно снижение розничных цен на говядину и свинину

В апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина

Цены на продукты в Украине пока достаточно изменчивы. Поэтому в мае, после завершения пасхальных праздников, стоимость некоторых продуктов питания может несколько снизиться. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии Главреду.

По ее словам, в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на пасхальном столе.

видео дня

"Обычно, после пасхальных праздников происходит колебание розничных цен на основные виды мяса. При этом наблюдается удешевление одних видов мяса и подорожание других. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2025 года возможно снижение розничных цен на говядину и свинину - до 3%", - подчеркнула она.

В то же время, по мнению эксперта, открытие сезона пикников и выездов на природу могут обусловить повышение цен на свиной ошеек и куриные голени на 1,5-2,0 %.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - что известно

Как сообщал Главред, цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщал, что формирование цен в Украине напрямую зависит от погодных условий, ведь наша страна является аграрной. Поэтому, при благоприятных погодных условиях цены опускаются.

Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца.

Читайте также:

Что такое Институт аграрной экономики Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.

Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред