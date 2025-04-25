'Скачок' цен в мае: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

Кратко:
- В мае цены на некоторые продукты могут снизиться
- В частности, возможно снижение розничных цен на говядину и свинину
- В апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина
Цены на продукты в Украине пока достаточно изменчивы. Поэтому в мае, после завершения пасхальных праздников, стоимость некоторых продуктов питания может несколько снизиться. Об этом заявила ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец в комментарии Главреду.
По ее словам, в апреле больше всего среди других видов мяса подорожала свинина. В частности, подчеревина, ребра, лопатка, ошеек прибавили в цене 4,1-9,5%, ведь блюда именно из свинины являются ключевыми на пасхальном столе.
"Обычно, после пасхальных праздников происходит колебание розничных цен на основные виды мяса. При этом наблюдается удешевление одних видов мяса и подорожание других. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в мае 2025 года возможно снижение розничных цен на говядину и свинину - до 3%", - подчеркнула она.
В то же время, по мнению эксперта, открытие сезона пикников и выездов на природу могут обусловить повышение цен на свиной ошеек и куриные голени на 1,5-2,0 %.
Цены на продукты - что известно
Как сообщал Главред, цена на тепличные огурцы в Украине продолжает существенно падать. Эта тенденция уже продолжается не один день.
Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщал, что формирование цен в Украине напрямую зависит от погодных условий, ведь наша страна является аграрной. Поэтому, при благоприятных погодных условиях цены опускаются.
Кроме того, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль заявил, что в мае может произойти новое снижение цен на яйца.
Читайте также:
- Пикник влетит в копеечку: в Украине стремительно взлетели цены на популярный продукт
- Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году
- Больше 8 тысяч гривен: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты: когда украинцам ждать повышения минимальной зарплаты
Что такое Институт аграрной экономики
Национальный научный центр "Институт аграрной экономики" - это научно-исследовательское учреждение, которое занимается исследованиями в области экономики сельского хозяйства, агропромышленного комплекса и развития сельских территорий.
Подчиняется Национальной академии аграрных наук Украины (НААН).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред