В Украине изменятся цены на яйца: в Кабмине объяснили, к чему готовиться

В мае происходит понижение цен, а ситуативный спрос растет в период пасхальных праздников, пояснил Виталий Коваль.

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В Украине изменились цены на яйца / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В мае может произойти новое снижение цен на яйца

С начала февраля яйца просели в цене почти до 5%

В мае может произойти новое снижение цен на яйца, заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

В интервью Укринформу он напомнил о том, что с начала февраля яйца просели в цене почти до 5%.

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Так, Коваль ответил на разговоры украинцев о том, что стоимость яиц растет постоянно в геометрической прогрессии и может превратиться в элитный продукт.

"Как министр, я очень рад, что яичная промышленность хорошо развивается сегодня", - отметил министр агрополитики.

Он напомнил, что Украина продает Евросоюзу продукцию АПК: "Если у них сегодня дефицит яиц, пожалуйста, вот украинские яйца, также другие продукты, где у них дефицит. Мы фактически являемся составляющей единого рынка Европы уже сегодня", — объяснил чиновник.

Коваль также добавил, что это "искаженная реальность" считать, что если бы Украина экспортировала меньше товаров, то цены были бы меньше.

/ Главред - инфографика

Он отметил, что обычно в мае происходит понижение цен, а ситуативный спрос растет в период пасхальных праздников.

По его словам, в феврале, например, чуть более 700 млн яиц было выработано в Украине.

"В конце марта — более 900 млн, то есть идет рост продуктивности — это большой плюс. С начала февраля яйца просели в цене почти до 5%", — добавил Коваль.

Цены на продукты - последние новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков, в Украине снова снижаются цены на картофель. Это связано с крайне низким спросом на данный продукт.

Напомним, в Украине стремительно дешевеет популярный овощ. Цена на овощ снизилась на 17% всего за одну неделю.

Тем временем в Украине продолжает расти стоимость говяжьего гуляша. Цены растут еще с начала 2025 года, и пока не показывают тенденции по снижению темпа роста.

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Интересные факты о яйцах Самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах). Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки. Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы – это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть. Лучшее место для яиц – холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются. Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо. Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы. Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, содержащийся в обильном количестве в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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