Украинцы могут получить от государства деньги на первый взнос за жилье - детали

Программу закупки квартир для воспитанников интернатов могут изменить.

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Кто получит первый взнос для покупки жилья / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кратко:

Воспитанники интернатов могут получить первый взнос для покупки жилья

Это позволит вовлечь этих людей в работу

В Украине зарегистрировано 42 тыс. выпускников интернатов

Воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства помощь в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что это будет способствовать формированию социальной ответственности и финансовой грамотности.

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"У нас в министерстве есть программа закупки квартир для детей, которые вышли из интернатов и не имеют поддержки. В этом году мы решили программу переделать и раздать большему количеству людей первый взнос от имени государства - условно, вместо родителей - под дешевый кредит. Прежде всего это позволит втянуть этих людей в работу, создать социальную ответственность, сформировать навыки финансовой грамотности", - рассказала Жолнович.

Актуальность программы объясняется количеством выпускников интернатов - в Украине их зарегистрировано 42 тыс. человек.

В то же время, для реализации идеи требуется сотрудничество с девелоперами и банками, а в общинах должны сформировать функции сопровождения таких лиц.

Помощь украинцам - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", направленного на поддержку предпринимательства.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что в Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком.

Кроме того, украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины.

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Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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