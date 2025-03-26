В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

Кабмин провел изменения в процедуре выплате пенсий и сделал единые правила для получения выплат от государства независимо от места пребывания украинцев.

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Выплата пенсий - в Украине для всех изменили правила выплаты пенсий / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Что изменится в выплате пенсий для украинцев

Как пройти физическую идентификацию для получения пенсии

Что делать, если прекратили выплату пенсии

Кабинет министров упростил порядок получения пенсий и страховых выплат для внутренне перемещенных лиц, украинцев за рубежом и граждан на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Отныне пенсионные выплаты будут осуществляться по единым правилам для всех украинцев, независимо от их места пребывания - в Украине, на ВОТ или за рубежом.

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Ключевые изменения:

Пенсионеры могут получать выплаты на счет любого украинского банка, а не только в Ощадбанке.

Граждане, временно проживающие за рубежом или на ВОТ, должны проходить физическую идентификацию раз в год - до 31 декабря.

Пенсионеры на ВОТ должны осуществлять хотя бы одну финансовую операцию на своем счете каждые шесть месяцев, если в течение этого периода не проходили физическую идентификацию.

"Такие требования установлены для подтверждения того, что пенсионер, проживающий за пределами подконтрольной территории Украины (например, на ВОТ или за рубежом) - жив, и средства пенсии со своей карты получает именно он", - отметили в Минсоцполитики.

Кроме того, в Министерстве обращают внимание на то, что выплата пенсий гражданам, которые остались на ВОТ или выехали из него, возможна только при условии подтверждения, что они не получают пенсию от РФ. Для этого нужно подать в Пенсионный фонд заявление в произвольной форме.

Что такое физическая идентификация и как ее пройти

В Министерстве социальной политики объяснили, что физическая идентификация - это процедура подтверждения личности, которую можно пройти как удаленно, так и лично.

Способы прохождения физической идентификации:

Личный визит в орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или банк, где открыт пенсионный счет.

Удаленная авторизация в электронном кабинете ПФУ через "Дія.Підпис" (Дія ID, инструкция создания по ссылке).

Идентификация с помощью видеосвязи(инструкция по ссылке).

Что делать, если выплату пенсии прекратили

Выплата пенсии может быть приостановлена, если пенсионер не прошел физическую идентификацию вовремя или, в случае проживания на ВОТ, если на банковском счете не было движения средств более шести месяцев.

Для восстановления выплат (если прекращение произошло до 20 марта 2025 года) необходимо:

Подать заявление в ПФУ с указанием банковского счета для получения выплат.

Пройти физическую идентификацию одним из доступных способов.

Способы подачи заявления:

Лично.

Онлайн через вебпортал ПФУ или с помощью "Дія.Підпис" (Дія ID).

Для лиц за рубежом - по почте вместе с документом, подтверждающим факт пребывания в живых.

В Минсоцполитики отметили, что ПФУ примет решение о возобновлении пенсии, если физическая идентификация была пройдена в течение года с момента прекращения выплат. В случае более позднего обращения нужно повторно пройти идентификацию и подать заявление на возобновление.

Пенсии в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине с апреля состоится индексация пенсий для работающих пенсионеров. С 1 апреля пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек.

Это будет второй этап перерасчета пенсий, который будет касаться некоторых пенсионеров, продолжающих работать. Как сообщает Пенсионный фонд Украины, повышение получат те, кто на 1 марта 2025 года имеет 24 месяца дополнительного страхового стажа после выхода на пенсию. Также перерасчет проведут тем, у кого меньше 24 месяцев стажа, но с момента назначения или последнего пересмотра выплат прошло более двух лет, сообщает Главред.

В то же время в некоторых случаях пенсии могут быть сокращены. Пенсионный фонд объясняет, что это происходит по решению суда, постановлению или приговору и касается лиц с финансовыми обязательствами. В частности, речь идет о должниках по алиментам или тех, кто нанес материальный ущерб предприятию или физическому лицу.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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