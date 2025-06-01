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Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

Мария Николишин
1 июня 2025, 09:37
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Россия имеет более широкие территориальные цели в Украине.
Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ
Какие области хочет оккупировать Россия / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap

Ключевые тезисы:

  • Кремль намерен аннексировать как минимум еще пять украинских областей
  • Россия продолжает рассчитывать на затяжную войну
  • Диктатор Путин продолжает действовать в "теории ползучей победы"

Страна-агрессор Россия продолжает демонстрировать широкие территориальные амбиции в отношении Украины, которые выходят далеко за пределы четырех уже незаконно аннексированных областей. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Кремль намерен аннексировать по меньшей мере еще пять украинских областей, в частности Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую.

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"Эти планы обсуждаются в Кремле несмотря на то, что Россия до сих пор не имеет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году, в частности речь идет о Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

По словам аналитиков, публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что Россия имеет более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые РФ незаконно объявила аннексированными.

В ISW добавили, что одним из ключевых свидетельств таких амбиций стало заявление главы комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Андрея Картаполова.

Так, 31 мая он публично заявил, что Украина рискует потерять крупные областные центры, если не согласится на "мирное урегулирование". Речь шла о Запорожье, Днепре, Сумах, Харькове, Одессе и Николаеве.

"Заявления Картаполова демонстрируют, что Россия продолжает рассчитывать на затяжную войну, в рамках которой постепенное продвижение на поле боя может впоследствии трансформироваться в политические достижения. Владимир Путин продолжает действовать в "теории ползучей победы", которая предусматривает оккупацию украинских территорий малыми шагами, без резких прорывов, но с постепенным смещением линии фронта", - подытожили аналитики.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Главред, директор Института Кеннана при Центре Вильсона в Вашингтоне Майкл Киммейдж считает, что российская армия оказалась в сложной ситуации из-за двух причин - невозможности продвижения и сильного духа украинских защитников.

Михаил Подоляк отметил, что внедрение более жестких санкций может серьезно ограничить способность России финансировать войну. Сейчас основные расходы РФ направлены на боеприпасы, ракеты, дроны и набор новых военных.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в 2026 году война уже закончится.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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