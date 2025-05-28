"Очень надеемся": Зеленский назвал возможные сроки завершения войны

С лета 2026-го года российская экономика будет сильно ощущать влияние санкций.

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Владимир Зеленский назвал возможные сроки окончания войны / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Офис президента

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Война в Украине может закончиться до июня 2026 года

Россия, вероятно, почувствует влияние санкций

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что в 2026 году война уже закончится. Такое заявление он озвучил на встрече с журналистами 27 мая.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го - мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень", - сказал глава государства.

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Зеленский надеется, что экономика России будет испытывать сильное действие санкций, но для этого надо сильные шаги по давлению на РФ, передает УНИАН.

"При этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026-го года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", - сказал он .

При этом, по его словам, сложно анализ делать того, что в России находится в тени и сколько у нее запасов, чтобы вести войну.

"Я не думаю, что нам всем известны все детали. Но это будет. Мы считаем, что самый главный вызов - это растущий ВПК. То, что мы видим. Мы видим, что он не сможет расти в следующем году, он будет уменьшаться. И будет уменьшаться постоянно. То есть экономика полностью изменится, они все будут тратить на войну", - добавил Зеленский.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как пишет Politico, президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение по отношению к главе РФ Владимиру Путину исчерпывается. Среди прочего Трамп разочарован безразличием российского диктатора к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров.

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Трамп также не исключил возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным? Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - сказал президент США.

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