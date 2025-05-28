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Трамп теряет терпение: Путин близок к тому, чтобы сжечь золотой мост - Politico

Анна Ярославская
28 мая 2025, 07:06
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Президент США еще не определился в своих дальнейших действиях в отношении российского диктатора.
Трамп, Путин
Трамп теряет терпение в отношениях с Путиным - Politico / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скриншот YouTube

Главные тезисы:

  • Трамп разочарован Путиным и теряет терпение
  • Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США и РФ
  • Президент США еше не принял решение по поводу санкций против России

Президент США Дональд Трамп дал понять, что его терпение по отношению к главе РФ Владимиру Путину исчерпывается. Среди прочего Трамп разочарован безразличием российского диктатора к его предложению о перезагрузке отношений после мирного урегулирования. При этом глава Белого дома еще не определился в своих дальнейших действиях.

Как пишет Politico со ссылкой на представителя американской администрации, который говорил на условиях анонимности, "Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил к нему".

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По словам четырех американских чиновников, Трамп еще не принял решения относительно того, вводить ли дополнительные санкции против Москвы в ответ на усиление атак Путина на Украину.

"Трамп еще с первого дня своего пребывания в должности выдвигает подобные, хотя и непоследовательные угрозы, но ни разу так и не усилил давление на Москву, даже несмотря на то, что Путин неоднократно говорил о поддержке мира, одновременно усиливая обстрелы Украины", – пишет Politico.

Когда на прошлой неделе Трамп разговаривал с несколькими европейскими лидерами после телефонных разговоров с Зеленским и Путиным, он, казалось, оправдывал нежелание Путина участвовать в мирных переговорах. По словам источников издания, Трамп выдвинул предположение, что Путин, возможно, отказался присоединиться к переговорам о прекращении огня после угроз новых экономических санкций со стороны Европы и США.

Как говорят источники, хотя Трамп был разочарован Путиным, он дал европейцам ясное представление, что ему не нравятся санкции, и надеялся, что сможет заставить Путина приобщиться без давления.

Есть также лица в администрации и вне ее, которые сказали Трампу, что "санкции нанесут ущерб американским компаниям и оттолкнут Россию от переговоров", – сказал американский чиновник.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Тем временем несколько законодателей от Республиканской партии начали активно поддерживать санкции. Лидеры-республиканцы в Сенате поддерживают двухпартийный законопроект, но ждут четкого сигнала поддержки со стороны Трампа. Если президент США публично выступит против санкций, это может снизить поддержку или заставить республиканцев выступить против него.

Европейские чиновники и опытные наблюдатели за Россией отмечают, что Москва пытается разделить тему войны в Украине и отношений США с Россией.

"Кажется, что россияне хотели бы разделить две темы: одна – это отношения между Россией и США. Другая – Украина", - сказал европейский чиновник:

Издание также отмечает, что европейские союзники, столкнувшись с возможностью того, что Трамп может отказаться от мирных переговоров, не наказав Россию, пытаются выяснить, как они могут взять на себя инициативу по поддержке Украины.

Трамп, война в Украине и санкции против РФ - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против страны-агрессора России уже на этой неделе. Глава Белого дома может пойти на такой шаг, поскольку испытывает растущее разочарование из-за атак главы Кремля Владимира Путина на Украину и медленных темпов мирных переговоров, пишет издание The Wall Street Journal

Трамп понял, что Путин ему врал, считает Эммануэль Макрон.

27 мая Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и призвал его "не играть с огнем".

Ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

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