'Играет с огнем': Трамп жестко обратился к Путину и заявил о 'плохих вещах' для РФ

О чем говорится в материале:
- Трамп признал, что спасал Россию от "очень плохих вещей"
- Президент США заявил, что Путин "играет с огнем"
Президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину и призвал его "не играть с огнем". Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень" плохих. Он играет с огнем!", - предупредил Трамп.видео дня
Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных тарифов против России как инструмент давления с целью достижения мира. По словам Трампа, он крайне разочарован действиями президента РФ Владимира Путина, считает их непонятными и неприемлемыми.
Кроме того, Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим" на фоне последних массированных ударов России по Украине с использованием дронов и ракет.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя отказ Путина от прекращения огня, предположил, что Трамп наконец понял - российский лидер его вводил в заблуждение.
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