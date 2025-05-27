'Играет с огнем': Трамп жестко обратился к Путину и заявил о 'плохих вещах' для РФ

Президент США Дональд Трамп жестко обратился к российскому диктатору Путину и признал, что именно благодаря ему с Россией не произошло "плохих вещей".

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Трамп жестко обратился к Путину / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Трамп признал, что спасал Россию от "очень плохих вещей"

Президент США заявил, что Путин "играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину и призвал его "не играть с огнем". Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

/ Фото: скриншот

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей, и я имею в виду очень" плохих. Он играет с огнем!", - предупредил Трамп. видео дня

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Заявления Трампа по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных тарифов против России как инструмент давления с целью достижения мира. По словам Трампа, он крайне разочарован действиями президента РФ Владимира Путина, считает их непонятными и неприемлемыми.

Кроме того, Трамп назвал Путина "абсолютно сумасшедшим" на фоне последних массированных ударов России по Украине с использованием дронов и ракет.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя отказ Путина от прекращения огня, предположил, что Трамп наконец понял - российский лидер его вводил в заблуждение.

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